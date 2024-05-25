Наші види довгий час жили паралельно, часом навіть пересікаючись своїми територіями. Науці також відомо про те, що вони схрещувалися, адже досьогодні ми несемо в собі великий набір генів неандертальців. Але 40 000 років тому це древній вид людини вимер, майже не лишивши підказок про причини свого зникнення.

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Лінії Homo neanderthalensis і Homo sapiens розійшлися десь між 400 000 і 800 000 років тому і з того часу ми відрізнялися за багатьма ознаками. Ось деякі з ключових відмінностей.

Риси обличчя

Зустрівши неандертальця на вулиці, ви б, напевно, одразу його впізнали. Усе через їхні характерні риси обличчя, значно грубші, ніж у сучасних людей. У них був похилий лоб з дуже великими, дугоподібними надбрівними дугами. Їхній ніс – ширший і більш виразний. А череп — трохи більш витягнутий. Якщо дивитися збоку, неандертальці також мали помітно менше підборіддя, а їхні передні зуби були більшими порівняно з нашими.

Хоча мозок неандертальців був схожий за розміром на мозок людини розумної, їхня форма черепа відрізнялася від нашої.

Наші черепи, як правило, високі та округлі, кулясті за формою черепної коробки, тоді як черепи неандертальців, як і більшості інших ранніх людей, довгі та низькі,

– каже Кріс Стрінгер, провідний дослідник еволюції людини в Музеї природної історії в Лондоні.

Черепи неандертальців часто мають виступ на потиличній кістці біля основи черепа. Якщо ви зав'яжете волосся в пучок ззаду, це приблизно те місце, де знаходиться ця кістка у наших вимерлих родичів. Посередині потиличної кістки черепа неандертальця є невелике заглиблення, яке називається надчерепною ямкою, що є відмінною рисою цієї популяції, хоча вчені не знають, для чого вона служила. За його словами, вушні кістки неандертальців також відрізняються від наших за формою.



Неандертальська жінка на ім'я Шанідар Z, реконструйована за залишками її черепа / Фото BBC Studios/Джеймі Сімондс

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Форма тіла

Неандертальці могли ходити прямо на двох ногах, і їхні скелети були дуже схожі на наші.

У середньому, вони мали зріст від 150 сантиметрів до 170 сантиметрів. Це приблизно на 12-14 сантиметрів нижче, ніж у європейців після Другої світової війни.

За словами Стрінгера, неандертальці були дуже м'язистими, широкоплечими і бочкоподібними, з широкими стегнами, які випирали назовні.

Дослідження показують, що вони мали на 20% більший об'єм легенів, ніж сучасні люди.

Кінцівки неандертальців також відрізнялися від пропорцій сучасної людини — нижні сегменти рук і ніг були відносно короткими порівняно з верхніми сегментами. Це надавало їм кремезного вигляду. Подібні риси також спостерігаються у сучасних людей, які живуть у холодному кліматі, причому коротше і ширше тіло є адаптацією для зменшення площі поверхні й збереження тепла.

Поведінка

Як і у всіх ранніх людей, життя неандертальців було важким, що вплинуло на формування їхньої зовнішності.

Вони жили на землі, їм доводилося багато рухатися і використовувати багато м'язової сили,

– каже Стрінгер.

За його словами, їхні скелети, побудовані для міцності та довговічності, допомагали їм витримувати фізично важкий спосіб життя, побудований на полюванні та збиральництві.

H. sapiens також стикалися з цими викликами, але мали легші скелети, ймовірно, частково тому, що вони виготовляли знаряддя праці і мали культурні адаптації, такі як торгівля на великій відстані, що робило їхнє фізичне життя трохи легшим. "Очевидно, що чим складніша ваша технологія, тим більше вона може зменшити навантаження на скелет у повсякденній діяльності", – додав учений.

За його словами, з погляду поведінки неандертальці, ймовірно, були дуже схожі на нас в цілому. Наприклад, ми вже маємо докази того, що вони доглядали за хворими і, можливо, ховали своїх померлих. Вони також жили в печерах, утворювали невеликі громади, розводили вогнища і, можливо, володіли мовою.

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Їжа

Вважається, що неандертальці харчувалися як м'ясом, так і рослинною їжею, наприклад, твердим насінням і горіхами. Однак ті, хто жив у холодному кліматі, ймовірно, покладалися на більш м'ясну дієту, ніж ті, хто жив у теплих регіонах.

Відомо, що неандертальці полювали на велику і середню дичину, але вони не використовували далекобійну зброю. Замість цього вони, швидше за все, використовували техніку полювання із засідки – ховалися в кущах, а потім вистрибували і встромляли в тварину гострий спис.

Неандертальці, ймовірно, також носили якийсь одяг, наприклад, шкуру тварини на плечах або навколо талії, залежно від того, де вони жили. H. sapiens територіально досягли вищих широт, ніж неандертальці, тому в тих місцях анатомічно сучасна людина потребувала б більш спеціалізованого одягу.

Homo sapiens

Вчені додають, що перші Homo sapiens поводилися дуже схоже до неандертальців. Відмінності між ними з'явилися пізніше. Наприклад, коли найдавніші предки сучасних людей покинули Африку, близько 200 000 років тому, вони, ймовірно, використовували ті ж типи кам'яних знарядь, що й неандертальці. Лише приблизно 50 000 років тому відбувся "вибух" культури й технологій, коли неандертальців уже не лишилося.