Детали рекорда

Разгадка этого огромного куска числа Пи требовала вычислительной мощности, эквивалентной сотням тысяч смартфонов. Было использовано 1 миллион гигабайтов данных.

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Число Пи или 3,14 – это иррациональное число, что означает, что оно имеет бесконечное количество неповторяющихся десятичных знаков. Значение пи равно длине круга (расстоянию по его краю), деленной на его диаметр (расстояние между двумя прямо противоположными точками). Это означает, что можно вычислить длину круга, зная его диаметр или радиус (половину диаметра), или наоборот, зная значение числа пи.

Разгадка скрытых десятичных знаков числа Пи, идущих после запятой, не имеет реального влияния на математику, поскольку вычисления редко требуют более нескольких десятков цифр. Например, ученым NASA достаточно знать лишь первые 15 знаков после запятой, чтобы понять большую часть Вселенной. Зато вычисление числа до его точного значения уже давно используется как эталон для тестирования новых компьютерных программ и систем хранения данных. А также чтобы просто поставить очередной рекорд и попасть в Книгу рекордов Гиннеса.

В День числа Пи (14 марта, которое в американском методе записи дат выглядит как "3.14") американская компания Solidigm, занимающаяся разработкой компьютерных хранилищ данных и базирующаяся в Калифорнии, заявила, что вычислила число Пи с точностью примерно до 105 триллионов знаков после запятой.

Чтобы представить это число в контексте, если вы напишете его на бумаге 10-м шрифтом в одну непрерывную строку, оно будет иметь длину около 3,7 миллиарда километров, то есть сможет протянуться от Земли до точки где-то между Ураном и Нептуном.