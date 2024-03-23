Деталі рекорду

Розгадка цього величезного шматка числа Пі вимагала обчислювальної потужності, еквівалентної сотням тисяч смартфонів. Було використано 1 мільйон гігабайтів даних.

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Число Пі або 3,14 – це ірраціональне число, що означає, що воно має нескінченну кількість неповторюваних десяткових знаків. Значення пі дорівнює довжині кола (відстані по його краю), поділеній на його діаметр (відстань між двома прямо протилежними точками). Це означає, що можна обчислити довжину кола, знаючи його діаметр або радіус (половину діаметра), або навпаки, знаючи значення числа пі.

Розгадка прихованих десяткових знаків числа Пі, що йдуть після коми, не має реального впливу на математику, оскільки обчислення рідко вимагають більше кількох десятків цифр. Наприклад, вченим NASA достатньо знати лише перші 15 знаків після коми, щоб зрозуміти більшу частину Всесвіту. Натомість обчислення числа до його найточнішого значення вже давно використовується як еталон для тестування нових комп'ютерних програм і систем зберігання даних. А також щоб просто поставити черговий рекорд і потрапити у Книгу рекордів Гіннеса.

У День числа Пі (14 березня, яке в американському методі запису дат виглядає як "3.14") американська компанія Solidigm, що займається розробкою комп'ютерних сховищ даних і базується в Каліфорнії, заявила, що обчислила число Пі з точністю приблизно до 105 трильйонів знаків після коми.

Щоб уявити це число в контексті, якщо ви напишете його на папері 10-м шрифтом в один безперервний рядок, воно матиме довжину близько 3,7 мільярда кілометрів, тобто зможе простягнутися від Землі до точки десь між Ураном і Нептуном.