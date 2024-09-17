Apple выпустила iOS 18: какие функции появились и чего не получила новая операционная система

Apple официально представила iOS 18 официально. Теперь пользователи могут установить финальную версию операционной системы на свои смартфоны и это одно из самых значимых и кастомизированных обновлений для владельцев iPhone. Новая версия принесла значительные изменения и немало функций.

Редакция Техно 24 собрала все важные обновления, которые появились в iOS и расскажет, что Apple не добавила в это обновление и на что надо будет подождать до октября.

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Настройка главного экрана

Одной из выдающихся особенностей iOS 18 являются расширенные возможности кастомизации главного экрана. Теперь пользователи могут свободно размещать иконки приложений и виджеты в любом месте экрана, создавать пустые места и располагать их по своему усмотрению.

Кроме того, пользователи могут окрасить иконки любым цветом или применять новый темный режим, который превращает большинство иконок, включая сторонние, в темную тему.



Иконки можно окрасить в любой цвет / Фото Apple

Для тех, кто стремится к большей чистоте экрана, iOS 18 предлагает возможность увеличить иконки и даже удалить названия программ под ними, чтобы они выглядели четче.

Обновленные "Уведомления"

В приложении "Сообщения" в iOS 18 появилось несколько новых функций, которые улучшают общение. Теперь пользователи могут применять текстовые эффекты, такие как "взрыв" или "дрожание" к отдельным словам в сообщении.

Кроме того, было обновлено систему Tapbacks, которая позволяет реагировать на сообщения с помощью широкого спектра эмодзи и стикеров.

Еще одной новой функцией является отправка сообщений по расписанию, что позволяет пользователям создавать сообщения и устанавливать определенное время для его отправки.

Для улучшения коммуникации между платформами в iOS 18 также внедрена поддержка обмена сообщениями RCS, что улучшает взаимодействие между пользователями iPhone и Android благодаря таким функциям, как прочитанные квитанции, индикаторы набора текста и обмен изображениями в высоком качестве.

Обновление "Центра управления" и "Экрана блокировки"

В iOS 18 существенно изменен дизайн "Центра управления". Это позволяет использовать несколько страниц элементов управления и внедряет API для сторонних приложений, которые могут вносить свой вклад в интерфейс.

Эта гибкость распространяется и на экран блокировки, где пользователи теперь могут изменить стандартные ярлыки камеры и фонарика на любые другие элементы управления на свой выбор, в том числе из сторонних приложений.

Зеркалирование iPhone и совершенствование функции SharePlay

Благодаря функции зеркалирования iPhone пользователи могут управлять своим смартфоном непосредственно с компьютера Mac, получая полный доступ к интерфейсу устройства. Эта функция также поддерживает получение уведомлений с iPhone на Mac, повышая производительность и связь между устройствами Apple.



Теперь можно управлять iPhone с других устройств Apple / Фото Apple

Обновлена функция SharePlay, которая позволяет пользователям рисовать или делать заметки на экране в режиме реального времени. Эта функция особенно полезна для технической поддержки или совместной работы.

Редизайн приложения "Фото"

Apple полностью переделала приложение "Фотографии" в iOS 18, представив более упорядоченный макет и новую функцию "Коллекции", которая складывать фотографии по темам, такими как "Люди и домашние животные" и "Поездки" и прочее.



iPhone получил расширенные коллекции / Фото Apple

Пользователи могут настраивать свою фототеку, закреплять или переставлять коллекции, а также фильтровать определенное содержимое, например, скриншоты. Также была усовершенствована функция поиска, что облегчает поиск конкретных фотографий по людям, местам или другим критериям.

Приложение "Пароли" и улучшенная конфиденциальность

Впервые в iOS 18 появилось специальное приложение "Пароли". Эта программа служит централизованным местом для управления паролями, ключами и даже данными Wi-Fi. Приложение синхронизируется с устройствами на iOS, macOS и Windows, предлагая комплексное решение для управления паролями.

Что касается конфиденциальности, то в iOS 18 появились такие функции, как блокировка приложений с помощью Face ID, Touch ID или пароля. Она также позволяет пользователям скрывать приложения, гарантируя, что они не будут отображаться на главном экране или в результатах поиска.

Обновление Safari, Apple Wallet и игр

В Safari в iOS 18 появились новые "Основные моменты", которые суммируют ключевую информацию с веб-страниц, а также функция контроля отвлечения, которая блокирует навязчивые элементы, такие как всплывающие окна.



Safari получил новые функции и возможности / Фото Apple

Приложение Apple Wallet также претерпело обновления. Появился переработанный дизайн билетов на мероприятия и новые интеграции с программами вознаграждений и платежными опциями.

Для геймеров в iOS 18 появился игровой режим, который оптимизирует производительность, уменьшая фоновую активность и улучшая скорость реакции при работе с AirPods и игровыми контроллерами.



Геймеры смогут активировать игровой режим / Фото Apple

Доступность и не только

iOS 18 добавляет новые функции доступности, включая отслеживание движения глаз для iPhone и iPad, функцию Music Haptics, которая превращает звук в вибрации, и голосовые комбинации для Siri.

В приложении "Домой" пользователи теперь могут предоставлять ограниченный во времени доступ к определенным устройствам, например, дверных замков, и устанавливать желаемый домашний хаб для своих смарт-устройств.

Со всеми этими и многими другими функциями iOS 18 предоставляет пользователям беспрецедентный уровень кастомизации и функциональности, что делает ее наиболее персонализированным обновлением Apple на сегодня.

Что не получила iOS 18

Самым громким обновлением на презентации Apple были функции Apple Intelogence, однако пользователям придется еще немного подождать. Еще и слишком, новый iPhone 16 появится на рынке без своих ключевых функций искусственного интеллекта.

Эта задержка касается и iPhone 15 Pro, который также будет работать с функциями Apple Intelligence, как только выйдет соответствующее обновление операционной системы iOS 18.1.

Но iOS 18.1 уже находится на стадии бета-тестировании для разработчиков, и она включает первый набор функций Apple Intelligence.

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Apple подтвердила, что обновление выйдет в октябре, а функции Apple Intelligence будут доступны для пользователей таких устройств: