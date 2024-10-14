Если отключения вернутся: альтернативные источники света, которые стоит купить

Хотя энергетики не прогнозируют в ближайшее время отключений света по всей стране (при условии отсутствия новых масштабных обстрелов энергетической инфраструктуры), стоит всегда быть начеку, ведь зима приближается. Мы собрали несколько самых удобных вариантов, которые помогут вам всегда оставаться со светом.

Первым, что может прийти в голову, конечно же, есть свечи. Однако они являются невозобновляемыми и с ними неудобно передвигаться. Кроме того, они могут быть токсичными в дешевых вариантах. Значительно лучшей инвестицией станет устройство, которое может восстанавливать ресурсы с помощью зарядки.

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Светодиодная лента и павербанк

В интернет-магазинах сегодня можно найти светодиодные ленты на любой вкус, но нас интересуют именно те, которые могут работать от павербанка. Они бывают разных цветов, длины, с дополнительным управлением через пульт или мобильное приложение. Такую ленту можно легко закрепить под потолком, на кровати, полках, стене или других поверхностях. Благодаря работе от павербанка, вы всегда будете иметь источник света, который возобновляется – стоит только не забывать заряжать батарею.

Светодиодная лента светит в разы ярче, чем гирлянды или даже лампы на аккумуляторах, она дешевая и потребляет мало энергии – заряда даже не очень объемного павербанка хватит на много дней, если вы будете включать свет на 2-4 часа. Но еще более приятным фактом является то, что, в отличие от гирлянд, которые работают на батарейках, лента не тускнеет со временем, держась на стабильной яркости вплоть до момента разрядки источника энергии.

Обратите внимание, что при выборе светодиодной ленты в комплекте должен быть USB, поскольку без него вам придется самостоятельно его припаивать.

Гирлянды на батарейках

Этот вариант подойдет любителям романтической атмосферы дома. Сегодня можно найти огромное количество разнообразных вариантов, работающих от батареек типа АА, ААА или других. Они мобильные, потребляют немного энергии, поэтому при условии использования по несколько часов в день служить вам достаточно долго. Их можно поместить в прозрачную банку для удобства транспортировки, поскольку носить кучу проводов в руках будет весьма неудобно.

Минусом этого варианта является то, что по мере потери заряда в батарейках, гирлянды становятся все тусклее и тусклее, что может негативно влиять на психологическое состояние. Кроме того, света от них будет значительно меньше, чем от других вариантов, даже со свежими батарейками.

Настольные светодиодные светильники на аккумуляторах

Стандартная гирлянда может работать от 2 или 3 батареек до нескольких месяцев.

Интернет-магазины и оффлайновые продавцы также предлагают большое количество светильников, работающих на батареях. Источником освещения в них есть полупроводниковые светодиоды, органические светодиоды или полимерные светодиоды, а не электрические нити, плазма или газ. Поэтому они являются очень экономными и безопасными и будут идеальным вариантом.

Вы можете зарядить такой светильник от розетки в часы наличия электроэнергии, а затем использовать во время отключений. Аккумулятора хватает надолго. Конечно, этот показатель зависит от конкретной модели и яркости, которую вы установите, но можно рассчитывать на десять часов работы или даже больше в некоторых дорогих вариантах.

Светодиодные/LED-лампочки со встроенными аккумуляторами

В магазинах можно найти модели на солнечных батареях, которые накапливают заряд днем, чтобы использовать его при необходимости ночью.

Такие устройства имеют вид обычной лампочки, которая вкручивается – без большого корпуса, ножки и подставки. В комплекте таких ламп уже предусмотрен литий-ионный аккумулятор. Плюсом их является отсутствие нагрева. С ними вы можете рассчитывать на примерно 5 часов работы.

Работает она следующим образом: вы вкручиваете LED-лампу в обычную люстру, она заряжается при наличии света, а во время отключений продолжает работать от аккумулятора.

Вариант с лампочкой будет несколько дороже, но можно найти и бюджетные модели. Они будут дешевле, чем полноценные светильники, но будут работать, вероятно, меньше.

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Масляные/газовые лампы

Наконец, для любителей эстетики и антиквариата можно вспомнить и об изобретениях прошлого. Сегодня масляные лампы являются малораспространенными и продаются в основном как интересная декорация для интерьеров, но по крайней мере они могут стать несколько лучшим вариантом, чем свечи.

Состоят такие лампы из сосуда для масла, хлопкового фитиля, металлической горелки с ручкой регулирования пламени и защитной стеклянной трубы. К такой лампе дополнительно понадобится специальное топливо, поэтому минусом этого варианта станет необходимость регулярного пополнения запасов, которые могут стоить недешево, но при этом не дают очень много света.

Обратите внимание, что такой источник освещения несет в себе пожарную опасность, поэтому пользоваться ею стоит с осторожностью, особенно с детьми.