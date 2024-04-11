Сделайте это своей привычкой и забудете об опасности: советы по киберзащите от Viber

Недавно Rakuten Viber поделился статистикой о блокировке телефонных мошенников и спамеров в Украине. Согласно данным, 450,000 украинцев получили звонки от злоумышленников в 2023 году. Так что же может сделать каждый пользователь смартфона, чтобы обезопасить себя от нападений кибермошенников и поднять уровень персональной киберзащиты?

За последние два года Viber заблокировал более 160 тысяч аккаунтов телефонных мошенников и спамеров. Благодаря постоянному совершенствованию внутренних инструментов мессенджера для защиты от злоумышленников, их количество падает. Впрочем, бдительное отношение пользователей к входящим вызовам и сообщениям остается необходимым навыком для каждого пользователя сети. Компания собрала топ советов по кибербезопасности, которые станут полезной шпаргалкой для защиты от мошенников.

Смотрите также Как целый город: вот сколько мошеннических аккаунтов заблокировал Viber в 2023 году

Как быть в безопасности в интернете

Внимательно относитесь к телефонным звонкам от неизвестных контактов. По возможности, ограничьте разговоры с незнакомым абонентами до минимума. Оценить вероятность спама может помочь, в частности, новая функция от Rakuten Viber - "Идентификация абонентов". Благодаря ей, звонки с неизвестных номеров будут маркироваться как "потенциально спамные" или "безопасные". Подробнее о том, как ее включить, как распознается спам и как сообщить о мошенничестве — по ссылке.

По возможности, ограничьте разговоры с незнакомым абонентами до минимума. Оценить вероятность спама может помочь, в частности, новая функция от Rakuten Viber - "Идентификация абонентов". Благодаря ей, звонки с неизвестных номеров будут маркироваться как "потенциально спамные" или "безопасные". Подробнее о том, как ее включить, как распознается спам и как сообщить о мошенничестве — по ссылке. Не делитесь личной информацией, особенно с незнакомцами . Стоит критически относиться к заполнению любых форм на сайтах, не делиться частными данными в групповых чатах или по телефону, и, при наличии, всегда читать "Соглашение на обработку персональных данных", которое обычно прикладывается к регистрации на различных платформах.

. Стоит критически относиться к заполнению любых форм на сайтах, не делиться частными данными в групповых чатах или по телефону, и, при наличии, всегда читать "Соглашение на обработку персональных данных", которое обычно прикладывается к регистрации на различных платформах. Также стоит включить двухфакторную аутентификацию для всех учетных записей , где доступна такая защита: электронная почта, аккаунты в социальных сетях и программах, онлайн-банкинг (например, Privat24).

, где доступна такая защита: электронная почта, аккаунты в социальных сетях и программах, онлайн-банкинг (например, Privat24). Не используйте один и тот же пароль для всех учетных записей . Кроме того, пароль должен быть безопасным: не следует использовать дату рождения с именем и подобные вариации. Создайте пароль, комбинируя различные символы: большие и маленькие буквы, цифры, нижнее подчеркивание или даже пробелы.

. Кроме того, пароль должен быть безопасным: не следует использовать дату рождения с именем и подобные вариации. Создайте пароль, комбинируя различные символы: большие и маленькие буквы, цифры, нижнее подчеркивание или даже пробелы. Внимательно относиться к сети WiFi, которой пользуетесь для выхода в сеть . Каждый хоть раз подключался к публичному WiFi без пароля - в транспорте, в заведениях и других публичных местах. Свободный доступ всегда воспринимается как преимущество, однако стоит помнить о рисках: перехват личных данных через незащищенную сеть, перенаправление на фишинговые сайты, вредоносные программы и вирусы в общественном WiFi. Чтобы максимально обезопасить себя, пользуйтесь VPN и старайтесь не использовать общественный WiFi для передачи чувствительной информации.

. Каждый хоть раз подключался к публичному WiFi без пароля - в транспорте, в заведениях и других публичных местах. Свободный доступ всегда воспринимается как преимущество, однако стоит помнить о рисках: перехват личных данных через незащищенную сеть, перенаправление на фишинговые сайты, вредоносные программы и вирусы в общественном WiFi. Чтобы максимально обезопасить себя, пользуйтесь VPN и старайтесь не использовать общественный WiFi для передачи чувствительной информации. Загружайте программы только с официальных сайтов и маркетплейсов . Привлекательная реклама вроде "лучший бесплатный сканер документов" может скрывать за собой вирусную программу. Безопасными источниками являются официальные магазины приложений (Play Market или AppStore) и сайты разработчиков (например, Microsoft Store). Также при регистрации в любом приложении обращайте внимание, к каким данным запрашивается доступ.

. Привлекательная реклама вроде "лучший бесплатный сканер документов" может скрывать за собой вирусную программу. Безопасными источниками являются официальные магазины приложений (Play Market или AppStore) и сайты разработчиков (например, Microsoft Store). Также при регистрации в любом приложении обращайте внимание, к каким данным запрашивается доступ. Так же, загружайте любые файлы только от проверенных адресатов или с сайтов, которые являются защищенными.

Функции Viber, которые дополнительно обезопасят ваши переписки

Прежде всего, все частные чаты и звонки в Viber защищены сквозным шифрованием по умолчанию. Это означает, что никакие третьи стороны, включая команду мессенджера, не имеют доступа к информации, которой вы обмениваетесь с собеседником. Для дополнительной защиты, в частности, в ситуациях, когда смартфон физически оказался в руках злоумышленника, можно воспользоваться следующими функциями:

Используйте скрытые чаты . Скрытые чаты не отображаются в общем списке и доступны только через PIN-код. Это обезопасит от доступа к переписке злоумышленников в случае, например, кражи смартфона. Чтобы скрыть чат: нажмите Чаты – нажмите и удерживайте (на Android) или пролистайте влево (на iOS) на чате, который хотите скрыть (обратите внимание, что чаты сообществ скрыть невозможно) – нажмите Скрыть чат – введите PIN-код (также можете включить Face ID/Touch ID на iOS).

. Скрытые чаты не отображаются в общем списке и доступны только через PIN-код. Это обезопасит от доступа к переписке злоумышленников в случае, например, кражи смартфона. Чтобы скрыть чат: нажмите Чаты – нажмите и удерживайте (на Android) или пролистайте влево (на iOS) на чате, который хотите скрыть (обратите внимание, что чаты сообществ скрыть невозможно) – нажмите Скрыть чат – введите PIN-код (также можете включить Face ID/Touch ID на iOS). Отправляйте сникоми сообщения. Сообщения, исчезающие автоматически, будут удаляться в заранее определенное время. Чтобы включить скрытые сообщения по умолчанию в приватном чате: нажмите Дополнительно – Параметры – Конфиденциальность – Скрытые сообщения по умолчанию – Выберите, как долго сообщения будут оставаться видимыми – Введите сообщение и отправьте его.

Включите двухфакторную аутентификацию. В мессенджере Viber так же доступна двухфакторная аутентификация, которая помогает дополнительно защитить вашу учетную запись. Для этого устанавливается PIN-код, который будет запрашиваться при активации учетной записи с нового устройства или при внесении любых изменений в учетную запись. Чтобы установить двухэтапную проверку с помощью PIN-кода: перейдите в Конфиденциальность – нажмите Двухэтапная проверка – введите и подтвердите 6-значный PIN-код – подтвердите, измените или привяжите адрес электронной почты.

Сникомые сообщения невозможно скопировать или переслать. Сникомые сообщения невозможно скопировать или переслать. Их также невозможно незаметно заскринить (на Android это недоступно вообще, на iOS отправитель и получатель получат уведомление о снимке экрана). Отсчет времени до удаления начинается с момента открытия сообщения. Фото и видео не будут сохраняться в галерею Viber, но могут сохраняться в галерею телефона.