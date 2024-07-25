Официальная причина сбоя

Компания CrowdStrike обвинила неисправное программное обеспечение для тестирования в том, что обновление вышло из строя на 8,5 миллиона компьютеров с Windows по всему миру. "Из-за ошибки в Content Validator одно из двух [обновлений] прошло проверку, несмотря на то, что содержало проблемные данные", – заявили в компании. Она пообещала принять ряд новых мер, чтобы избежать повторения проблемы.

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Вследствие проблемного кода размером всего 40 килобайтов, программное обеспечение CrowdStrike Falcon Sensor конфликтовало с Windows, вызывая так называемый "синий экран смерти". Это остановило работу миллионов устройств, сотен компаний и повлекло огромные убытки для бизнеса.

Извинения

Как стало известно позже из неназванных источников издания TechCrunch, компания, занимающаяся кибербезопасностью и является одной из ведущих в этой сфере, разослала подарочные карты Uber Eats номиналом 10 долларов. Утверждалось, якобы их получили те, кто пострадал от сбоя. Многие СМИ буквально насмехались над этим, называя такую компенсацию смехотворной.

Однако позже CrowdStrike сделала заявление, отправив письма изданиям, которые опубликовали историю о карточках на 10 долларов. Из комментария следует, что на самом деле карточки получили не пострадавшие клиенты, а "члены команды и партнеры", которые помогали устранять сбой, оставаясь на работе в нерабочее время.

Таким образом компания уточняет, что компенсировала "дополнительную работу, которую вызвал инцидент 19 июля", а не денежные потери клиентов, которые были вынуждены не работать, пока их компьютеры массово вышли из строя.

Больше проблем

К сожалению, даже здесь не обошлось без неприятностей. Когда некоторые пользователи пытались использовать подарочную карту в Uber Eats, они видели только экран с сообщением о том, что предложение было отменено стороной, которая его выдала.

В CrowdStrike позже рассказали, что сам Uber обозначил это как мошенничество из-за высокого уровня использования.

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Будут ли настоящие компенсации

Что касается настоящих компенсаций, то пока неизвестно, будут ли они вообще. CrowdStrike, хоть и является одной из основных компаний по кибербезопасности в мире, не является очень богатой, зарабатывая сравнительно небольшие 4 миллиарда долларов в год.

В то же время эксперты говорят, что убытки составляют не менее миллиарда. С этим не согласна страховая фирма Parametrix, которая насчитала убытков аж на 5 миллиардов.