Офіційна причина збою

Компанія CrowdStrike звинуватила несправне програмне забезпечення для тестування в тому, що оновлення вийшло з ладу на 8,5 мільйона комп'ютерів з Windows по всьому світу. "Через помилку в Content Validator одне з двох [оновлень] пройшло перевірку, попри те, що містило проблемні дані", – заявили в компанії. Вона пообіцяла вжити низку нових заходів, щоб уникнути повторення проблеми.

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Внаслідок проблемного коду розміром усього 40 кілобайтів, програмне забезпечення CrowdStrike Falcon Sensor конфліктувало з Windows, викликаючи так званий "синій екран смерті". Це зупинило роботу мільйонів пристроїв, сотень компаній та спричинило величезні збитки для бізнесу.

Вибачення

Як стало відомо пізніше з неназваних джерел видання TechCrunch, компанія, що займається кібербезпекою і є однією з провідних у цій сфері, розіслала подарункові картки Uber Eats номіналом 10 доларів. Стверджувалося, нібито їх отримали ті, хто постраждав від збою. Багато ЗМІ буквально глузували з цього, називаючи таку компенсацію сміховинною.

Однак пізніше CrowdStrike зробила заяву, надіславши листи виданням, які опублікували історію про картки на 10 доларів. З коментаря слідує, що насправді картки отримали не постраждалі клієнти, а "члени команди й партнери", які допомагали усувати збій, залишаючись на роботі в неробочий час.

Таким чином компанія уточнює, що компенсувала "додаткову роботу, яку спричинив інцидент 19 липня", а не грошові втрати клієнтів, які були змушені не працювати, поки їхні комп'ютери масово вийшли з ладу.

Більше проблем

На жаль, навіть тут не обійшлося без неприємностей. Коли деякі користувачі намагалися використати подарункову картку в Uber Eats, вони бачили лише екран з повідомленням про те, що пропозиція була скасована стороною, яка її видала.

У CrowdStrike пізніше розповіли, що сам Uber позначив це як шахрайство через високий рівень використання.

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Чи будуть справжні компенсації

Що стосується справжніх компенсацій, то наразі невідомо, чи будуть вони взагалі. CrowdStrike, хоч і є однією з основних компаній з кібербезпеки у світі, не є дуже багатою, заробляючи порівняно невеликі 4 мільярди доларів на рік.

Водночас експерти кажуть, що збитки складають не менше мільярда. З цим не згодна страхова фірма Parametrix, яка нарахувала збитків аж на 5 мільярдів.