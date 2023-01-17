Марсоход Curiosity обнаружил необычный камень – ученые подозревают, что это метеорит

Команда специалистов NASA, ответственная за реализацию миссии марсохода Curiosity на Марсе, сообщила об обнаруженных аппаратом необычных серых камнях, выделяющихся на фоне окружающей среды. Вполне возможно, речь идет о метеорете.

В ведомстве отметили, что таких камней было обнаружено не так уж много – за последние десять лет специалисты космического агентства изучили всего несколько. Поэтому учёные с большим интересом восприняли эту находку.

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Это необычный серый камень из речных наносов, который мог попасть из пород горы Шарп, или это может быть метеорит.

– сообщила планетарная геологиня Кэтрин О'Коннелл-Купер.

Сфотографированный Curiosity камень напоминает внешним видом метеориты, обнаруженные ранее на Марсе. Он тоже черного цвета и с такой же блестящей поверхностью.



Фото найденного на Марсе камня / Фото NASA

В 2016 году марсоход обнаружил на Красной планете метеорит Egg Rock. При изучении камня специалистами NASA оказалось, что он состоит из железа. Вполне возможно, что первоначально метеорит был частью ядра астероида.

Ученые изучают влияние марсианской среды на железные метеориты, а также как это можно сопоставить с влиянием на них пребывания в земных условиях.

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Новые находки на Марсе

Недавно ученые обнаружили кое-что очень интересное при анализе архивных данных исследований марсианской поверхности марсоходом Curiosity. С высокой степенью достоверности аппарата удалось обнаружить на Красной планете месторождения опала. Это очень важное открытие, ведь для будущих колонистов этот материал ценен не с ювелирной точки зрения, а как гарантированный источник воды.

Вода в опале не связывается в кристаллическую структуру и может быть высвобождена обратно в процессе измельчения и нагревания минерала. Согласно анализу данных Curiosity, объем выработки месторождения длиной 1 метр и глубиной 30 сантиметров может содержать до 5,7 литра воды, а таких месторождений на пути следования марсохода было гораздо больше, чем учёные рассчитывали встретить на планете. Это хорошая новость для осуществления планов по колонизации Марса.