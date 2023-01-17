У відомстві зауважили, що таких каменів було виявлено не так вже й багато – за останні десять років фахівці космічного агентства вивчили лише кілька. Тому вчені з великим інтересом сприйняли цю знахідку.

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Це незвичайний сірий камінь із річкових наносів, який міг потрапити з порід гори Шарп, або це може бути метеорит,

– повідомила планетарна геологиня Кетрін О'Коннелл-Купер.

Сфотографований Curiosity камінь нагадує зовнішнім виглядом метеорити, виявлені раніше на Марсі. Він теж темного кольору і з такою ж блискучою поверхнею.



Фото знайденого на Марсі каменю / Фото NASA

У 2016 році марсохід виявив на Червоній планеті метеорит Egg Rock. Під час вивчення каменю фахівцями NASA виявилося, що він складається із заліза. Цілком можливо, що спочатку метеорит був частиною ядра астероїда.

Вчені вивчають вплив марсіанського середовища на залізні метеорити, а також те, як це можна зіставити з впливом на них перебування в земних умовах.

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Нові знахідки на Марсі

Нещодавно науковці виявили дещо дуже цікаве під час аналізу архівних даних досліджень марсіанської поверхні марсоходом Curiosity. З високим ступнем достовірності апарату вдалося виявити на Червоній планеті родовища опалу. Це вкрай важливе відкриття, адже для майбутніх колоністів цей матеріал є цінним не з ювелірної точки зору, а як гарантоване джерело води.

Вода в опалі не зв'язується в кристалічну структуру і може бути вивільнена назад у процесі подрібнення і нагрівання мінералу. Згідно з аналізом даних Curiosity, обсяг вироблення родовища завдовжки 1 метр і завглибшки 30 сантиметрів може містити до 5,7 літра води, а таких родовищ на шляху проходження марсохода було набагато більше, ніж учені розраховували зустріти на планеті. Це хороша новина для здійснення планів з колонізації Марса.