Взагалі відкриття на Марсі покладів опалу – не новина, про це було відомо давно. Ще у 2008 році про це стало відомо завдяки даним отриманим орбітальним апаратом Mars Reconnaissance Orbiter.

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Чому відкриття Curiosity таке важливе

Зонд виявив великі бліді плями в декількох регіонах Червоної планети, які були віднесені до відкладень гідратованого діоксиду кремнію (кремнезему). Гідрат діоксиду кремнію і є опал, який утворюється в процесі вивітрювання водою багатих кремнеземом порід. Розчин затікає в тріщини і порожнечі, де твердне, перетворюючись за мільйони років на дорогоцінний мінерал.



Світлі породи, що оточують "ореоли" розломів на Марсі (виділені пунктиром), є опалом / Фото NASA

Вода в опалі не зв'язується в кристалічну структуру і може бути вивільнена назад у процесі подрібнення і нагрівання мінералу. Згідно з аналізом даних Curiosity, обсяг вироблення родовища завдовжки 1 метр і завглибшки 30 сантиметрів може містити до 5,7 літра води, а таких родовищ на шляху проходження марсохода було набагато більше, ніж учені розраховували зустріти на планеті. Це хороша новина для здійснення планів з колонізації Марса.