Вообще, открытие на Марсе залежей опала – не новость, об этом было известно давно. Еще в 2008 году об этом стало известно благодаря данным полученным орбитальным аппаратом Mars Reconnaissance Orbiter.

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Почему открытие Curiosity так важно

Зонд обнаружил большие бледные пятна в нескольких регионах Красной планеты, отнесенных к отложениям гидратированного диоксида кремния (кремнезема). Гидрат диоксида кремния и есть опал, образующийся в процессе выветривания водой богатых кремнеземом пород. Раствор затекает в трещины и пустоты, где затвердевает, превращаясь за миллионы лет в драгоценный минерал.



Светлые породы, окружающие "ореолы" разломов на Марсе (выделены пунктиром), являются опалом / Фото NASA

Вода в опале не связывается в кристаллическую структуру и может быть высвобождена обратно в процессе измельчения и нагревания минерала. Согласно анализу данных Curiosity, объем выработки месторождения длиной 1 метр и глубиной 30 сантиметров может содержать до 5,7 литра воды, а таких месторождений на пути следования марсохода было гораздо больше, чем учёные рассчитывали встретить на планете. Это хорошая новость для осуществления планов по колонизации Марса.