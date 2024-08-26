It's Glowtime: Apple официально объявила дату и время презентации iPhone 16

Компания Apple официально объявила, что проведет долгожданную презентацию iPhone 16 в сентябре. Событие под названием "It's Glowtime" состоится в Театре Стива Джобса в Apple Park, где, как ожидается, технологический гигант представит следующее поколение своих флагманских устройств.

Презентация состоится 9 сентября 2024 года в 13:00 по восточному времени (20:00 по Киеву). Главным событием мероприятия станет представление линейки iPhone 16, информирует Техно 24.

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Что ждать на It's Glowtime

Ожидается, что iPhone 16 и 16 Plus получат значительное обновление дизайна с вертикально расположенной системой камер на задней панели, отличающейся от предыдущих моделей. Это изменение дизайна уже вызвало положительный резонанс среди тех, кто видел макетные образцы устройств.

Между тем iPhone 16 Pro и 16 Pro Max могут иметь большие экраны, сохраняя при этом фирменную для Apple компоновку с тремя камерами, с добавлением нового варианта бронзового цвета.

Ожидается, что все четыре модели серии iPhone 16 будут оснащены кнопкой Action Button, которая дебютировала исключительно на iPhone 15 Pro.

Существуют предположения, что Apple также может представить новую кнопку специально для съемки фотографий и видео, хотя остается непонятным, будет ли эта функция эксклюзивной для моделей Pro, или будет доступна во всей линейке iPhone 16.

Ожидается, что функции искусственного интеллекта (ИИ) и Apple Intelligence также будут играть значительную роль в этом мероприятии. Сейчас Apple Intelligence поддерживается только в iPhone 15 Pro и 15 Pro Max, но ходят слухи, что вся линейка iPhone 16 будет совместима с этими передовыми функциями, как только они станут полностью доступными.

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Кроме iPhone 16, по слухам, во время мероприятия Apple представит Apple Watch Series 10 и две новые версии AirPods, что еще больше расширит экосистему взаимосвязанных устройств.