It's Glowtime: Apple официально объявила дату и время презентации iPhone 16
Компания Apple официально объявила, что проведет долгожданную презентацию iPhone 16 в сентябре. Событие под названием "It's Glowtime" состоится в Театре Стива Джобса в Apple Park, где, как ожидается, технологический гигант представит следующее поколение своих флагманских устройств.
Презентация состоится 9 сентября 2024 года в 13:00 по восточному времени (20:00 по Киеву). Главным событием мероприятия станет представление линейки iPhone 16, информирует Техно 24.
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Что ждать на It's Glowtime
Ожидается, что iPhone 16 и 16 Plus получат значительное обновление дизайна с вертикально расположенной системой камер на задней панели, отличающейся от предыдущих моделей. Это изменение дизайна уже вызвало положительный резонанс среди тех, кто видел макетные образцы устройств.
Между тем iPhone 16 Pro и 16 Pro Max могут иметь большие экраны, сохраняя при этом фирменную для Apple компоновку с тремя камерами, с добавлением нового варианта бронзового цвета.
Ожидается, что все четыре модели серии iPhone 16 будут оснащены кнопкой Action Button, которая дебютировала исключительно на iPhone 15 Pro.
- Существуют предположения, что Apple также может представить новую кнопку специально для съемки фотографий и видео, хотя остается непонятным, будет ли эта функция эксклюзивной для моделей Pro, или будет доступна во всей линейке iPhone 16.
Ожидается, что функции искусственного интеллекта (ИИ) и Apple Intelligence также будут играть значительную роль в этом мероприятии. Сейчас Apple Intelligence поддерживается только в iPhone 15 Pro и 15 Pro Max, но ходят слухи, что вся линейка iPhone 16 будет совместима с этими передовыми функциями, как только они станут полностью доступными.
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Кроме iPhone 16, по слухам, во время мероприятия Apple представит Apple Watch Series 10 и две новые версии AirPods, что еще больше расширит экосистему взаимосвязанных устройств.