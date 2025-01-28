Чат-бот DeepSeek бьет рекорды популярности: сервисом пользуются 6 миллионов человек в день

Китайский стартап DeepSeek переживает стремительный рост интереса со стороны аудитории к своему недавно запущенному чат-боту. Так, ежедневная аудитория пользователей выросла с 280 тысяч до 6 миллионов человек. Кроме того, продукт привлек внимание хакеров, которые совершили массовую кибератаку на платформу.

Изначальная аудитория чат-бота едва дотягивала до 300 тысяч пользователей в день. Однако после релиза третьей версии их чатбота V3, которая вышла 26 декабря, трафик начал стремительно расти, достигнув отметки в 2 миллиона посещений в день достигнув рекордных 6,2 миллиона посетителей в день, сообщает 24 Канал со ссылкой на данные данные аналитической службы Similarweb.

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В начале января ежедневный трафик DeepSeek достиг 3,1 миллиона, а в конце недели превысил 5 миллионов. Пик заинтересованности пришелся на 24 января, когда Similarweb зафиксировал 6,2 миллиона посещений.



Рост DeepSeek / Данные Similarweb

Этот рост совпал с распространением информации о том, что технологии DeepSeek способны составить серьезную конкуренцию американским компаниям на рынке искусственного интеллекта (ИИ).

Хотя эти показатели все еще далеки от OpenAI, чей чатбот ежедневно используют более 100 миллионов человек ежедневно, успех DeepSeek свидетельствует о растущем интересе к разработкам компании.

Почему DeepSeek стал таким популярным?

Одной из причин популярности DeepSeek стали их новейшие модели V3 и R1, которые требуют значительно меньше вычислительных ресурсов и снижают стоимость использования. По крайней мере об этом заявляют создатели платформы и эти заявления породили громкие обсуждения и скепсис.

И все же некоторые эксперты отмечают, что технологии DeepSeek могут стать вызовом для бизнес-моделей американских техногигантов, таких как Nvidia, OpenAI и Microsoft. Генеральный директор Cloudflare Мэтью Принс напомнил в Twitter, что "эффективность ИИ имеет огромное значение для будущего технологий".

Одновременно с популярностью DeepSeek столкнулся с хакерскими атаками. Накануне компания сообщила о "масштабной злонамеренной атаке" на свой сайт, что заставило временно ограничить регистрацию новых пользователей.

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В то же время действующие пользователи сохранили доступ к сервису, а регистрация была разрешена только для пользователей с китайскими номерами телефона (+86). Впоследствии ограничения начали смягчать, поскольку компании удалось частично преодолеть технические трудности, вызванные атакой DDoS.