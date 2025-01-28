Початкова аудиторія чат-бота заледве дотягувала до 300 тисяч користувачів в день. Однак після релізу третьої версії їхнього чатбота V3, яка вийшла 26 грудня, трафік почав стрімко зростати, досягнувши позначки в 2 мільйони відвідувань на день досягнувши рекордних 6,2 мільйона відвідувачів в день, повідомляє 24 Канал з посиланням на дані дані аналітичної служби Similarweb.

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На початку січня щоденний трафік DeepSeek досяг 3,1 мільйона, а наприкінці тижня перевищив 5 мільйонів. Пік зацікавленості припав на 24 січня, коли Similarweb зафіксував 6,2 мільйона відвідувань.



Зростання DeepSeek / Дані Similarweb

Це зростання збіглося з поширенням інформації про те, що технології DeepSeek здатні скласти серйозну конкуренцію американським компаніям на ринку штучного інтелекту (ШІ).

Хоча ці показники все ще далекі від OpenAI, чий чатбот щодня використовують понад 100 мільйонів людей, успіх DeepSeek свідчить про зростаючий інтерес до розробок компанії.

Чому DeepSeek став таким популярним?

Однією з причин популярності DeepSeek стали їхні новітні моделі V3 та R1, які потребують значно менше обчислювальних ресурсів і знижують вартість використання. Принаймні про це заявляють творці платформи і ці заяви породили гучні обговорення та скепсис.

І все ж деякі експерти зазначають, що технології DeepSeek можуть стати викликом для бізнес-моделей американських техногігантів, таких як Nvidia, OpenAI та Microsoft. Генеральний директор Cloudflare Метью Прінс нагадав у Twitter, що "ефективність ШІ має величезне значення для майбутнього технологій".

Водночас із популярністю DeepSeek зіткнувся з хакерськими атаками. Напередодні компанія повідомила про "масштабну зловмисну атаку" на свій сайт, що змусило тимчасово обмежити реєстрацію нових користувачів.

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Водночас чинні користувачі зберегли доступ до сервісу, а реєстрація була дозволена лише для користувачів із китайськими номерами телефону (+86). Згодом обмеження почали пом’якшувати, оскільки компанії вдалося частково подолати технічні труднощі, спричинені атакою DDoS.