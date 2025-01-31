В Конгрессе США запретили сотрудникам использовать DeepSeek, – Axios
В Конгрессе Соединенных Штатов предупредили, чтобы сотрудники не использовали недавно созданный китайский чат-бот DeepSeek. Они говорят, что злоумышленники уже используют его для заражения устройств.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Axios.
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Конгресс США запретил сотрудникам использовать DeepSeek
В частности, портал Axios получил сообщение главного административного должностного лица Палаты представителей (CAO).
Сейчас DeepSeek находится на рассмотрении CAO и... не имеет разрешения на официальное использование Палатой представителей,
– говорится в заявлении.
Заметим, что в сообщении предупреждается, что "злоумышленники уже используют DeepSeek для установки вредоносного ПО и заражения устройств".
"Чтобы снизить эти риски, Палата представителей приняла меры безопасности, чтобы ограничить функциональность DeepSeek на всех устройствах, выпущенных Палатой представителей", – добавили в заявлении CAO.
Также в сообщении отметили, что сотрудникам запрещено устанавливать DeepSeek на любые официальные телефоны, компьютеры или планшеты.
Напомним, что недавно стало известно, что итальянский регулятор Garante принял решение о блокировке китайского приложения DeepSeek.