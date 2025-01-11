Актовые записи о рождении, браке, разводе и смене имени снова доступны в Дії
В украинском приложении Дія восстановили часть функций. Снова доступны некоторые актовые записи.
Актовые записи о рождении, браке, разводе и смене имени снова в Дії. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова.
Смотрите также Отныне Дія будет добавлять фото и видео к вашим штрафам за нарушение ПДД
Функциями снова можно пользоваться
В украинском приложении можно снова оформить документы о рождении, браке, разводе и смене имени.
Прячьте бумажные документы на полочку, в Дії снова доступны актовые записи о рождении, развод, брак и смену имени,
– написал министр.
Функциями снова можно пользоваться, они снова доступны в приложении.
19 декабря 2024 года россияне совершили масштабную кибератаку на государственные реестры Украины. Тогда утечки данных удалось избежать. Однако почти три десятка сервисов в приложении Дія временно прекратили свою работу. Поэтому приложение постепенно возвращает функции.
Ранее вернули целый ряд сервисов, которые тоже были недоступны.