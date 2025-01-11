Актові записи про народження, шлюб, розлучення й зміну імені знову в Дії. Про це пише 24 Канал із посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

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Функціями знову можна користуватись

В українському застосунку можна знову оформити документи про народження, шлюб, розлучення та зміну імені.

Ховайте паперові документи на поличку, у Дії знову доступні актові записи про народження, розлучення, шлюб і зміну імені,

– написав міністр.

Функціями знову можна користуватись, вони знову доступні у застосунку.

19 грудня 2024 року росіяни здійснили масштабну кібератаку на державні реєстри України. Тоді витоку даних вдалося уникнути. Проте майже три десятки сервісів у застосунку Дія тимчасово припинили свою роботу. Тому застосунок поступово повертає функції.

Раніше повернули цілу низку сервісів, які теж були недоступні.