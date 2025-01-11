Актовые записи о рождении, браке, разводе и смене имени снова в Дії. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

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Функциями снова можно пользоваться

В украинском приложении можно снова оформить документы о рождении, браке, разводе и смене имени.

Прячьте бумажные документы на полочку, в Дії снова доступны актовые записи о рождении, развод, брак и смену имени,

– написал министр.

Функциями снова можно пользоваться, они снова доступны в приложении.

19 декабря 2024 года россияне совершили масштабную кибератаку на государственные реестры Украины. Тогда утечки данных удалось избежать. Однако почти три десятка сервисов в приложении Дія временно прекратили свою работу. Поэтому приложение постепенно возвращает функции.

Ранее вернули целый ряд сервисов, которые тоже были недоступны.