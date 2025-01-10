Деталі

Досі в інформаційному сповіщенні ви могли переглянути інформацію про саме порушення, а також про час і місце. З прикріпленими медіаматеріалами ви зможете проаналізувати свої помилки візуально й згадати конкретний момент порушення, якщо за допомогою тексту це зробити не вдавалося, повідомляє 24 Канал з посиланням на офіційну сторінку сервісу Дія.

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Дивіться й запамʼятовуйте, як не треба робити на дорозі. Також фотовідеоматеріали допоможуть визначити, де саме було порушення, показати друзям, щоб вони не повторювали,

– жартують розробники в оголошенні.

Сплатити отриманий штраф ви також зможете прямо у Дії – за реквізитами картки або ApplePay чи GooglePay. Для цього перейдіть до розділу Сервіси – Судові послуги – Судові справи. Виберіть справу, за якою виписано штраф і сплатіть його на сторінці. Квитанція автоматично надійде до суду.

Що ще нового у Дії: