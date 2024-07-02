Неожиданно: деревья обвинили в загрязнении воздуха в Лос-Анджелесе

Новое противоречивое исследование утверждает, что деревья в Лос-Анджелесе способствуют постоянному загрязнению воздуха в городе. Такое громкое заявление бросает вызов общепринятому мнению об их положительной роли в городской среде.

Несмотря на усилия, направленные на уменьшение выхлопных газов и усиление защиты окружающей среды, уровень приземного озона и загрязнения твердыми частицами в Лос-Анджелесе остается стабильным.

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Противоречивое исследование

Эта загадочная ситуация побудила ученых из Колорадо и Южной Кореи в 2022 году определить "вторичные" источники загрязнения как важный фактор. Опираясь на это, недавнее многоинституциональное исследование исследование предполагает, что деревья и кустарники могут быть ключевыми факторами загрязнения.

Работа опубликована в журнале Science, сосредотачивается на терпеноидах – органических соединениях в растительном веществе, которые обычно действуют как антиоксиданты. При попадании в атмосферу терпеноиды становятся летучими органическими соединениями (ЛОС), которые вступают в реакцию с существующими загрязнителями, образуя вредный озон и мелкие частицы.

Результаты

Исследования проводили ученые из Германии, Калифорнийского технологического института в Беркли, штат Колорадо, и Национального управления океанических и атмосферных исследований. В июне 2021 года они пролетели на самолете, оборудованном масс-спектрометром, над Лос-Анджелесом, чтобы измерить концентрацию летучих органических соединений.

Они соединили эти измерения с 3D-данными о скорости ветра, чтобы проследить происхождение загрязнителей. Результаты показали, что терпеноиды являются основным источником ЛОС, особенно в районах, богатых растительностью, и в жаркие дни. Температура выше 30 градусов усиливала выбросы даже в густонаселенных, менее растительных районах, таких как центр Лос-Анджелеса.

В исследовании также отмечается, что повышенные температуры увеличивают антропогенное загрязнение ЛОС из таких источников, как бензин и средства личной гигиены. По словам ведущего автора исследования Евы Пфаннерштилл из немецкого Исследовательского центра Юлиха, косметические средства имели небольшое, но уловимое влияние на смог в густонаселенных районах.

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Исследователи отмечают, что их выводы следует понимать в контексте. "Поскольку трудно контролировать заводские выбросы, еще важнее контролировать [антропогенную] часть", – отметила Пфаннерстилль.

Редактор журнала Science Джесси Смит поддержал эту мысль, отметив, что смягчение загрязнения воздуха в городах должно учитывать изменения в выбросах, вызванные потеплением климата.

, можно сказать, что хотя исследование освещает неожиданный промежуточный источник загрязнения, оно акцентирует на более широких экологических вызовах, созданных человеческой деятельностью, а не обвиняет деревья, как основной источник проблемы.