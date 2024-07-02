Попри зусилля, спрямовані на зменшення вихлопних газів та посилення захисту довкілля, рівень приземного озону та забруднення твердими частинками в Лос-Анджелесі залишається стабільним.

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Суперечливе дослідження

Ця загадкова ситуація спонукала вчених з Колорадо та Південної Кореї у 2022 році визначити "вторинні" джерела забруднення як важливий фактор. Спираючись на це, нещодавнє багатоінституційне дослідження припускає, що дерева та чагарники можуть бути ключовими факторами забруднення.

Робота опублікована в журналі Science, зосереджується на терпеноїдах – органічних сполуках у рослинній речовині, які зазвичай діють як антиоксиданти. При потраплянні в атмосферу терпеноїди стають леткими органічними сполуками (ЛОС), які вступають в реакцію з існуючими забруднювачами, утворюючи шкідливий озон і дрібні частинки.

Результати

Дослідження проводили вчені з Німеччини, Каліфорнійського технологічного інституту в Берклі, штат Колорадо, та Національного управління океанічних і атмосферних досліджень. У червні 2021 року вони пролетіли на літаку, обладнаному мас-спектрометром, над Лос-Анджелесом, щоб виміряти концентрацію летких органічних сполук.

Вони поєднали ці вимірювання з 3D-даними про швидкість вітру, щоб простежити походження забруднювачів. Результати показали, що терпеноїди є основним джерелом ЛОС, особливо в районах, багатих на рослинність, і в спекотні дні. Температура вище 30 градусів посилювала викиди навіть у густонаселених, менш рослинних районах, таких як центр Лос-Анджелеса.

У дослідженні також зазначається, що підвищені температури збільшують антропогенне забруднення ЛОС з таких джерел, як бензин і засоби особистої гігієни. За словами провідного автора дослідження Єви Пфаннерштілл з німецького Дослідницького центру Юліха, косметичні засоби мали невеликий, але вловимий вплив на смог у густонаселених районах.

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Дослідники наголошують, що їхні висновки слід розуміти в контексті. "Оскільки важко контролювати заводські викиди, ще важливіше контролювати [антропогенну] частину", – зауважила Пфаннерстілль.

Редактор журналу Science Джессі Сміт підтримав цю думку, зазначивши, що пом'якшення забруднення повітря в містах має враховувати зміни у викидах, спричинені потеплінням клімату.

Підсумовуючи, можна сказати, що хоча дослідження висвітлює несподіване проміжне джерело забруднення, воно акцентує на ширших екологічних викликах, створених людською діяльністю, а не звинувачує дерева, як основне джерело проблеми.