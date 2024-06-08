Світ потопає у пластику

Щоб задовольнити потребу в пластику, нафтопереробні заводи, які були спроєктовані для виробництва автомобільного пального, модернізуються для виробництва більшої кількості хімічних речовин, включаючи прекурсори для пластмас. А нові нафтопереробні заводи, що будуються на Близькому Сході, в Азійсько-Тихоокеанському регіоні та Китаї, є повністю інтегрованими хімічними виробництвами.

Цікаво Скільки нафти ще у нас лишилося й чи може вона колись закінчитися?

Згідно зі звітом Міжнародного енергетичного агентства за 2018 рік, нафтохімія (хімічні речовини, отримані з нафти під час перероблення, які використовуються для виробництва тисяч продуктів, включаючи пластик) стане найбільшим драйвером світового попиту на нафту, на який припадатиме майже половина зростання до 2050 року.

У своїй тодішній заяві виконавчий директор МЕА Фатіх Біроль сказав, що нафтохімія є "сліпою плямою в глобальних енергетичних дебатах". Однією з причин того, що нам буде важко відмовитися від використання пластмас, є їхня неймовірна дешевизна у виробництві.

Але це не єдина їхня перевага. Пластмаси мають хімічні властивості, які роблять їх незамінними в медицині. Вони стерильні, гнучкі та достатньо дешеві, щоб їх можна було викинути після одноразового використання, що є благом для контролю інфекцій.

У своєму дослідженні доктор Джоді Шерман, директор-засновник Єльської програми екологічної стійкості охорони здоров'я, виявила, що медична промисловість відходить від багаторазового обладнання на користь одноразових засобів.

Згідно зі статтею, опублікованою в 2022 році в журналі AMA Journal of Ethics, на пластик припадає від 20% до 25% відходів, що утворюються в медичних установах США. І використання одноразового пластику в охороні здоров'я може зростати, хоча точно визначити, наскільки саме, важко. Немає простого способу виміряти це.

Медичні відходи становлять величезну частину всього пластикового сміття
Медичні відходи становлять величезну частину всього пластикового сміття / Фото Unsplash

Що робити

Щоб вийти за рамки нафти, дослідникам потрібно буде розробити спосіб виробництва пластику з ненафтових джерел у великих масштабах. У Сполучених Штатах вирощування сої різко зросло — частково завдяки її використанню як біопалива. Щось подібне може статися, якщо ми перейдемо на біопластик, або пластик, виготовлений з відновлюваної біомаси, такої як кукурудзяний крохмаль або полігідроксиалканоати (PHA), які є природними поліефірами, що розкладаються мікроорганізмами.

Але біопластик не позбавлений проблем. Не всі біопластичні матеріали розкладаються, а більшість з них потребують промислової переробки, щоб повернути їх назад у природу. Порівняно з традиційним виробництвом пластику, виробництво біопластику призводить до менших викидів парникових газів. Але, як і традиційні аналоги, біопластик при розкладанні утворює мікропластик. Вони також набагато дорожчі у виробництві, і не завжди мають ідеальні властивості для кожного застосування.

Наприклад, у лікарнях медичне обладнання має бути довговічним і придатним для багаторазового використання, тому той факт, що біопластик легше розкладається, є проблемою, а не перевагою.

Біопластик вже використовується в деяких галузях медицини, але його рівень "неймовірно низький", – сказав Роберт Лангер, професор Інституту Девіда Коха на кафедрі біологічної інженерії Массачусетського технологічного інституту. За словами Лангера, довговічність є здоланною проблемою, але більшою перепоною є те, що все, що використовується в медичних установах, має бути перевірено на безпеку перед застосуванням, а це надзвичайно дорого коштує.

Правила охорони здоров'я та безпеки вимагають, щоб матеріали, які використовуються в медичних установах, витримували надзвичайно суворі умови. Пластмаси повинні багаторазово витримувати високу температуру і тиск, необхідні для стерилізації, наприклад. "Біорозкладні пластмаси можуть не витримати цих умов і не мати необхідного часу стабільності",
– каже Ян-Георг Розенбум, інженер-хімік з Массачусетського технологічного інституту.

Це не означає, що охорона здоров'я буде нескінченно довго використовувати традиційний пластик. Скоріше, те, що відбувається в нафтохімічній промисловості, визначатиме спосіб використання пластику. Якщо ринок зміниться і попит на пластмаси на основі нафти значно знизиться в інших секторах, медична промисловість, ймовірно, наслідуватиме цей приклад.