Світ потопає у пластику

Щоб задовольнити потребу в пластику, нафтопереробні заводи, які були спроєктовані для виробництва автомобільного пального, модернізуються для виробництва більшої кількості хімічних речовин, включаючи прекурсори для пластмас. А нові нафтопереробні заводи, що будуються на Близькому Сході, в Азійсько-Тихоокеанському регіоні та Китаї, є повністю інтегрованими хімічними виробництвами.

Цікаво Скільки нафти ще у нас лишилося й чи може вона колись закінчитися?

Згідно зі звітом Міжнародного енергетичного агентства за 2018 рік, нафтохімія (хімічні речовини, отримані з нафти під час перероблення, які використовуються для виробництва тисяч продуктів, включаючи пластик) стане найбільшим драйвером світового попиту на нафту, на який припадатиме майже половина зростання до 2050 року.

У своїй тодішній заяві виконавчий директор МЕА Фатіх Біроль сказав, що нафтохімія є "сліпою плямою в глобальних енергетичних дебатах". Однією з причин того, що нам буде важко відмовитися від використання пластмас, є їхня неймовірна дешевизна у виробництві.

Але це не єдина їхня перевага. Пластмаси мають хімічні властивості, які роблять їх незамінними в медицині. Вони стерильні, гнучкі та достатньо дешеві, щоб їх можна було викинути після одноразового використання, що є благом для контролю інфекцій.

У своєму дослідженні доктор Джоді Шерман, директор-засновник Єльської програми екологічної стійкості охорони здоров'я, виявила, що медична промисловість відходить від багаторазового обладнання на користь одноразових засобів.

Згідно зі статтею, опублікованою в 2022 році в журналі AMA Journal of Ethics, на пластик припадає від 20% до 25% відходів, що утворюються в медичних установах США. І використання одноразового пластику в охороні здоров'я може зростати, хоча точно визначити, наскільки саме, важко. Немає простого способу виміряти це.



Медичні відходи становлять величезну частину всього пластикового сміття / Фото Unsplash

Що робити

Щоб вийти за рамки нафти, дослідникам потрібно буде розробити спосіб виробництва пластику з ненафтових джерел у великих масштабах. У Сполучених Штатах вирощування сої різко зросло — частково завдяки її використанню як біопалива. Щось подібне може статися, якщо ми перейдемо на біопластик, або пластик, виготовлений з відновлюваної біомаси, такої як кукурудзяний крохмаль або полігідроксиалканоати (PHA), які є природними поліефірами, що розкладаються мікроорганізмами.

Але біопластик не позбавлений проблем. Не всі біопластичні матеріали розкладаються, а більшість з них потребують промислової переробки, щоб повернути їх назад у природу. Порівняно з традиційним виробництвом пластику, виробництво біопластику призводить до менших викидів парникових газів. Але, як і традиційні аналоги, біопластик при розкладанні утворює мікропластик. Вони також набагато дорожчі у виробництві, і не завжди мають ідеальні властивості для кожного застосування.

Наприклад, у лікарнях медичне обладнання має бути довговічним і придатним для багаторазового використання, тому той факт, що біопластик легше розкладається, є проблемою, а не перевагою.

Біопластик вже використовується в деяких галузях медицини, але його рівень "неймовірно низький", – сказав Роберт Лангер, професор Інституту Девіда Коха на кафедрі біологічної інженерії Массачусетського технологічного інституту. За словами Лангера, довговічність є здоланною проблемою, але більшою перепоною є те, що все, що використовується в медичних установах, має бути перевірено на безпеку перед застосуванням, а це надзвичайно дорого коштує.

Правила охорони здоров'я та безпеки вимагають, щоб матеріали, які використовуються в медичних установах, витримували надзвичайно суворі умови. Пластмаси повинні багаторазово витримувати високу температуру і тиск, необхідні для стерилізації, наприклад. "Біорозкладні пластмаси можуть не витримати цих умов і не мати необхідного часу стабільності",

– каже Ян-Георг Розенбум, інженер-хімік з Массачусетського технологічного інституту.

Це не означає, що охорона здоров'я буде нескінченно довго використовувати традиційний пластик. Скоріше, те, що відбувається в нафтохімічній промисловості, визначатиме спосіб використання пластику. Якщо ринок зміниться і попит на пластмаси на основі нафти значно знизиться в інших секторах, медична промисловість, ймовірно, наслідуватиме цей приклад.