Мир утопает в пластике

Чтобы удовлетворить потребность в пластике, нефтеперерабатывающие заводы, которые были спроектированы для производства автомобильного топлива, модернизируются для производства большего количества химических веществ, включая прекурсоры для пластмасс. А новые нефтеперерабатывающие заводы, строящиеся на Ближнем Востоке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Китае, являются полностью интегрированными химическими производствами.

Интересно Сколько нефти еще у нас осталось и может ли она когда-нибудь закончиться?

Согласно отчету Международного энергетического агентства за 2018 год, нефтехимия (химические вещества, полученные из нефти при переработке, которые используются для производства тысяч продуктов, включая пластик) станет крупнейшим драйвером мирового спроса на нефть, на который будет приходиться почти половина роста к 2050 году.

В своем тогдашнем заявлении исполнительный директор МЭА Фатих Бироль сказал, что нефтехимия является "слепым пятном в глобальных энергетических дебатах". Одной из причин того, что нам будет трудно отказаться от использования пластмасс, является их невероятная дешевизна в производстве.

Но это не единственное их преимущество. Пластмассы имеют химические свойства, которые делают их незаменимыми в медицине. Они стерильны, гибкие и достаточно дешевые, чтобы их можно было выбросить после одноразового использования, что является благом для контроля инфекций.

В своем исследовании доктор Джоди Шерман, директор-основатель Йельской программы экологической устойчивости здравоохранения, обнаружила, что медицинская промышленность отходит от многоразового оборудования в пользу одноразовых средств.

Согласно статье, опубликованной в 2022 году в журнале AMA Journal of Ethics, на пластик приходится от 20% до 25% отходов, образующихся в медицинских учреждениях США. И использование одноразового пластика в здравоохранении может расти, хотя точно определить, насколько именно, трудно. Нет простого способа измерить это.



Медицинские отходы составляют огромную часть всего пластикового мусора / Фото Unsplash

Что делать

Чтобы выйти за рамки нефти, исследователям нужно будет разработать способ производства пластика из ненефтяных источников в больших масштабах. В Соединенных Штатах выращивание сои резко возросло — частично благодаря ее использованию в качестве биотоплива. Нечто подобное может произойти, если мы перейдем на биопластик, или пластик, изготовленный из возобновляемой биомассы, такой как кукурузный крахмал или полигидроксиалканоаты (PHA), которые являются природными полиэфирами, разлагаемыми микроорганизмами.

Но биопластик не лишен проблем. Не все биопластичные материалы разлагаются, а большинство из них нуждаются в промышленной переработке, чтобы вернуть их обратно в природу. По сравнению с традиционным производством пластика, производство биопластика приводит к меньшим выбросам парниковых газов. Но, как и традиционные аналоги, биопластик при разложении образует микропластик. Они также гораздо дороже в производстве, и не всегда имеют идеальные свойства для каждого применения.

Например, в больницах медицинское оборудование должно быть долговечным и пригодным для многократного использования, поэтому тот факт, что биопластик легче разлагается, является проблемой, а не преимуществом.

Биопластик уже используется в некоторых областях медицины, но его уровень "невероятно низкий", – сказал Роберт Лангер, профессор Института Дэвида Коха на кафедре биологической инженерии Массачусетского технологического института. По словам Лангера, долговечность является преодолимой проблемой, но большей преградой является то, что все, что используется в медицинских учреждениях, должно быть проверено на безопасность перед применением, а это чрезвычайно дорого стоит.

Правила охраны здоровья и безопасности требуют, чтобы материалы, которые используются в медицинских учреждениях, выдерживали чрезвычайно строгие условия. Пластмассы должны многократно выдерживать высокую температуру и давление, необходимые для стерилизации, например. "Биоразлагаемые пластмассы могут не выдержать этих условий и не иметь необходимого времени стабильности",

– говорит Ян-Георг Розенбум, инженер-химик из Массачусетского технологического института.

Это не означает, что здравоохранение будет бесконечно долго использовать традиционный пластик. Скорее, то, что происходит в нефтехимической промышленности, будет определять способ использования пластика. Если рынок изменится и спрос на пластмассы на основе нефти значительно снизится в других секторах, медицинская промышленность, вероятно, последует этому примеру.