Бюджетные смартфоны до 15000 гривен: доступная альтернатива для ежедневных задач

Пришло время обновить смартфон, но тратить большие суммы вы не планируете? Современные бюджетные модели способны удовлетворить все базовые требования пользователя: коммуникация, соцсети, просмотр видео и даже игры. Мы собрали лучшие смартфоны актуальные в 2025 году и рассказываем, почему выбор доступного телефона сегодня – это разумное решение для многих пользователей.

Бюджетные смартфоны сегодня предлагают настолько мощное наполнение, что для большинства пользователей дорогие модели больше не являются необходимостью. Вот шесть лучших моделей до 15 тысяч гривен, которые, по мнению 24 Канала, способны справиться с базовыми ежедневными задачами и даже больше.

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Motorola Edge 50 Fusion 8/256 ГБ



Motorola Edge 50 Fusion / Фото Motorola

Motorola предлагает отличную комбинацию мощности и дизайна. Смартфон оснащен процессором Snapdragon 7s Gen 2, 6.7-дюймовым P-OLED-экраном с частотой 144 Гц и камерой на 50 МП. Защита IP68 и батарея на 5000 мА-ч с зарядкой 68 Вт дополняют перечень преимуществ.

Цена: 12500 – 15000 гривен

Nothing Phone 2a 8/128 ГБ

Кстати, недавно Motorola выпустила новинки – смартфоны Edge 60 и 60 Pro с рекордной яркостью и мощными камерами.



Nothing Phone 2a / Фото Nothing

Nothing Phone 2a отличается уникальным дизайном и хорошими характеристиками. Он работает на чипсете MediaTek Dimensity 7200 Pro, имеет 6.7-дюймовый OLED-дисплей и основную камеру на 50 МП. Аккумулятор на 5000 мА-ч поддерживает зарядку мощностью 45 Вт.

Цена: 14000 – 15000 гривен

OPPO Reno12 F 5G 8/256GB



Oppo Reno12 F 5G / Фото Oppo

OPPO Reno12 F предлагает 6.67-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и процессор MediaTek Dimensity 6300. Смартфон оснащен основной камерой на 50 МП, фронтальной камерой на 32 МП и аккумулятором на 5000 мА-ч с быстрой зарядкой 45 Вт. Устройство имеет защиту IP64 и обеспечивает стабильную производительность для ежедневного использования.

Цена: 11300 – 15500 гривен

Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G 8/256 ГБ



Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G / Фото Xiaomi

Redmi Note 14 Pro 5G получил поддержку 5G, камеру на 200 МП и процессор MediaTek Dimensity 6080. Смартфон имеет 6.67-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и аккумулятор на 5000 мА-ч с зарядкой 67 Вт.

Цена: 14000 – 15500 гривен

Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 8/256 ГБ



Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus / Фото Xiaomi

Эта модель предлагает флагманскую камеру на 200 МП, мощный процессор MediaTek Dimensity 7200 Ultra и премиальную защиту IP68. 6.67-дюймовый AMOLED-экран с частотой 120 Гц делает использование смартфона комфортным в любых условиях.

Цена: 15000 гривен

Realme GT Neo6 SE 8/256 ГБ



Realme GT Neo6 SE / Фото Realme

Realme GT Neo6 SE поражает мощным процессором Snapdragon 7+ Gen 3 и аккумулятором емкостью 5500 мА-ч. 6.78-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой 120 Гц и быстрая зарядка на 100 Вт делают его одним из лучших выборов в этом сегменте.

Цена: 15000 гривен

Все бюджетные смартфоны из этого перечня поддерживают 5G, поэтому смогут работать в современных сетях. Благодаря современным процессорам, ярким экранам, хорошим камерам и большим аккумуляторам эти модели вполне могут удовлетворить потребности пользователей.

Выбирая один из приведенных вариантов, вы получаете сбалансированный смартфон, который будет надежным помощником в повседневной жизни в течение нескольких лет.