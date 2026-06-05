У него было 4 крыла и он охотился на древних птиц: в Китае нашли нового динозавра

В северо-западной провинции Ганьсу, Китай, ученые сделали сенсационное открытие, которое дополняет картину жизни на Земле в раннем меловом периоде. Находка останков необычного хищника позволила заполнить пробел в эволюционной истории региона, где ранее находили лишь следы древних пернатых.

Что узнали о Jian changmaensis и почему он важен?

Палеонтологи идентифицировали новый вид динозавра, который получил название Jian changmaensis. Его останки нашли в отложениях формации Сягоу в бассейне Чангма, датируемых раннемеловой эпохой, примерно 124 – 120 миллионов лет назад. Этот регион давно известен научному сообществу благодаря невероятному количеству ископаемых птиц – здесь обнаружили более 100 скелетов древних пернатых, однако до сих пор исследователи не находили ни одного доказательства существования здесь динозавров, не принадлежащих к птичьей линии. Об этом пишет Live Science.

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Новый динозавр принадлежал к семейству дромеозавридов (Dromaeosauridae) и подсемейству микрорапторов (Microraptorinae). Это были небольшие хищники, покрытые перьями, которые имели характерный вид: длинные маховые перья росли не только на передних, но и на задних конечностях, создавая иллюзию наличия четырех крыльев.

Хотя Jian changmaensis не мог совершать полноценный активный полет, он, вероятно, ловко скользил по воздуху между деревьями, подобно современным белкам-летягам, что делало его опасным охотником в лесистой местности вокруг древних озер.

Jian является одним из крупнейших экземпляров микрорапторов, которые когда-либо находили,

– прокомментировала палеонтолог из Полевого музея естественной истории и Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии Китайской академии наук Цзиньмай О'Коннор.

Она добавила, что фрагмент кости его предплечья имеет длину около 10 сантиметров, что позволяет предположить размах крыльев всего динозавра около 1,2 метра – это примерно соответствует размерам современной сипухи.

Несмотря на свое сходство с птицами, Jian changmaensis сохранял типичные черты динозавров: острые когти, зубы хищника и длинный хвост, что помогал балансировать во время маневров в воздухе или на ветвях деревьев, говорится в исследовании в журнале Annals of Carnegie Museum.

Находка помогла разгадать древнюю тайну бассейна Чангма

В течение десятилетий исследователи находили на этом месте странные скопления измельченных птичьих костей, которые напоминали пелетки (погадки), которые срыгивают современные совы после охоты. До сих пор ученые не знали, кто именно мог оставлять эти следы.

Поскольку Jian changmaensis был значительно больше тогдашних птиц, таких как Gansus yumenensis, и вел хищный образ жизни, он стал главным "подозреваемым" в создании этих остатков трапезы. Предыдущие исследования других видов микрорапторов подтвердили их разнообразный рацион: в их желудках находили остатки рыб, ящериц, мелких млекопитающих и птиц.

Наша команда обнаружила более сотни окаменелостей птиц в Чангма, но только этот единственный образец динозавра, не относится к птицам,

– заявил куратор палеонтологии позвоночных в Музее естественной истории Карнеги Мэттью Ламанна.

Изучение этого образца было сложной задачей из-за деформации костей во время окаменения. Однако ученые применили современную компьютерную ламинографию, что позволило заглянуть внутрь полых костей и выявить уникальные анатомические особенности. В частности, Jian changmaensis имел пропорционально самую длинную коракоидную кость среди всех известных микрорапторов – она составляет 36 процентов от длины плечевой кости. Также исследователи обнаружили специфическое отверстие на лучевой кости, которое является уникальной чертой этого вида.

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Открытие имеет большое значение не только для анатомии, но и для палеобиогеографии. Ранее всех бесспорных представителей микрорапторов находили в группе Джехол на северо-востоке Китая, в 2000 километрах от Чангма. Теперь ученые получили подтверждение, что эти удивительные существа были распространены гораздо шире по всей территории современной Азии.

Кроме того, условия окружающей среды в бассейне Чангма были специфическими: по данным изотопного анализа, средняя годовая температура воздуха здесь составляла около 20,2 градуса Цельсия, а климат был сезонно теплым и засушливым. Это создавало особую экосистему, где микрорапторы занимали нишу доминантных хищников среди богатства ранних птиц.