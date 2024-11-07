DroneShield заходит в Европу, чтобы противостоять угрозе беспилотников: среди лидеров – украинец

Резкий рост спроса на технологии противодействия беспилотникам заставил австралийскую компанию DroneShield расширить свое присутствие в Европе. Компания, базирующаяся в Сиднее, привлекла "специализированную команду экспертов" для усиления своей сети поддержки в Европе, с особым акцентом на Данию и Германию. Среди представителей указан один украинец, а также поддержка украинского языка.

Детали

Этот шаг отражает растущую потребность Европы в передовых решениях для борьбы с беспилотниками, поскольку несанкционированная деятельность БПЛА все чаще замечается в таких секторах, как оборона, инфраструктура и правительственные объекты, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальное заявление DroneShield.

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В состав команды вошли опытные профессионалы с большим опытом в сфере противодействия беспилотникам: Ганс Хойер, Асгер Хвид, Ред МакКлинток и Алексей Примин. Представители владеют английским, немецким, украинским, французским и скандинавскими языками, чтобы обеспечивать практическую помощь клиентам на всем континенте – от демонстрации продуктов и их запуска и до постоянной поддержки.

Об Алексее Примине в сети информации немного:

Согласно его странице на Linkedin, он учился в Киевском политехническом институте (1991-1995 годы) и Технологическом университете Ильменау в Германии (1996-2001 годы).

(1991-1995 годы) и Технологическом университете Ильменау в Германии (1996-2001 годы). С 2001 года работал в Германии на такие компании, как Gramm Oberflächentechnik GmbH (2001-2007 годы), FARO Europe GmbH & Co. KG (2007-2020 годы) и Dedrone (202-2024 годы).

С октября 2024 года официально занимает должность директора по продажам в DroneShield.

Как отмечает компания, DroneShield активно сотрудничала с секторами обороны и безопасности региона в течение 2024 года, посещая различные профильные мероприятия, чтобы продемонстрировать системы C-UAS (мобильные ракетные системы для борьбы с беспилотниками).

Генеральный директор DroneShield Олег Ворник прокомментировал эти важные изменения:

Благодаря нашему расширенному европейскому присутствию мы имеем больше возможностей для удовлетворения растущего спроса на решения для борьбы с беспилотниками в регионе. Наша команда не только предлагает передовые технологии, но и оказывает практическую поддержку, чтобы каждый клиент получил лучшее возможное решение,

– сказал CEO.

Напомним, DroneShield предлагает своим клиентам ручную антидроновую пушку Mk4, еще одну пушку Drone Gun Tactical с увеличенным радиусом действия, набор быстрого реагирования, дрон Sentry-X Mk2, системы часовых для обнаружения вражеских дронов, оптические датчики, РЭБы, радары, ручные устройства для обнаружения дронов, программное обеспечение и прочее.