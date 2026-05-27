Люди напуганы после презентации Google I/O и массово бегут в DuckDuckGo

Радикальное обновление поисковой системы Google, сопровождавшееся агрессивным внедрением искусственного интеллекта, спровоцировало неожиданную реакцию рынка. Вместо восхищения новыми функциями, значительная часть аудитории начала искать альтернативы, где контроль над процессом поиска остается в руках человека.

Искусственный интеллект становится приговором для Google

После недавней конференции Google I/O, где технологический гигант презентовал масштабное обновление своей поисковой системы, альтернативный сервис DuckDuckGo зафиксировал стремительный рост популярности. Об этом сообщает издание TechCrunch, ссылаясь на внутренние данные компании. Пользователи, недовольны новыми методами работы Google, начали массово загружать приложения конкурента, который традиционно делает ставку на приватность и отсутствие слежки.

На ежегодной конференции для разработчиков Google объявил, что привычный список ссылок постепенно заменит интеллектуальный агент. Этот алгоритм будет самостоятельно отвечать на запросы, выполнять задачи и проводить мониторинг в фоновом режиме. В компании назвали это "крупнейшим обновлением за последние 25 лет", однако часть аудитории восприняла изменения как попытку силой навязать технологии, которые не всегда работают корректно.

Критика в адрес Google усилилась из-за опасений, что ИИ-обзоры уничтожат открытую сеть, поскольку пользователи еще реже будут переходить на первоисточники. Кроме того, ИИ часто выдает неточные ответы и усложняет простые вещи. Журналисты отмечают, что даже поиск обычного слова "disregard" (игнорировать) стал проблематичным из-за новых алгоритмов.

Статистика большого "переселения"

Данные, которые приводит DuckDuckGo, демонстрируют реальные масштабы недовольства. В период с 20 по 25 мая количество установок приложения в США выросло в среднем на 18,1 процента по сравнению с предыдущей неделей. Пик популярности пришелся на 25 мая, когда рост достиг 30,5 процента.

Особенно заметной эта тенденция стала среди владельцев iPhone. По информации издания 9to5Mac, темпы установок на iOS в США в среднем выросли на 33 процента, а в пиковые моменты этот показатель прыгал до впечатляющих 69,9 процента.

Интересно, что этот всплеск активности пришелся на выходные по случаю Дня памяти, когда трафик в сети обычно снижается.

Google просто навязывает ИИ без возможности отказаться,

– прокомментировал ситуацию генеральный директор DuckDuckGo Габриэль Вайнберг.

Он добавил, что результаты поиска Google становятся хуже, а не лучше, поэтому люди ищут место, где они сами могут решать, сколько искусственного интеллекта им нужно.

Кроме мобильного приложения, пользователи стали чаще посещать специальную страницу noai.duckduckgo.com, которая по умолчанию выключает все ИИ-функции, включая сгенерированные ответы и изображения. Количество посещений этого ресурса выросло в среднем на 22,7 процента.

Приватность против корпоративных алгоритмов

Несмотря на статус "альтернативного" поисковика, DuckDuckGo пока занимает лишь около 2 процентов рынка США. Во время антимонопольного судебного процесса 2023 года Габриэль Вайнберг заявлял, что эксклюзивные контракты Google как поисковика по умолчанию существенно ограничивают возможности конкуренции. Однако нынешняя ситуация дает компании шанс привлечь аудиторию, для которой приватность является критически важной.

DuckDuckGo также подключила ИИ, но делает это иначе

DuckDuckGo также развивает собственный продукт под названием Duck.ai. Это бесплатный сервис, который не требует регистрации и предоставляет доступ к таким моделям, как Claude 4.5 Haiku от Anthropic, Llama 4 Scout от Meta, Mistral Small 3 24B и GPT-5 mini от OpenAI.

Главное отличие заключается в том, что все чаты являются полностью приватными. Система удаляет IP-адрес пользователя перед тем, как отправить запрос провайдеру модели, а все разговоры стираются в течение 30 дней. Более того, данные пользователей никогда не используют для обучения нейросетей.

Мы уважаем не только выбор пользователя, но и его приватность,

– заявил Габриэль Вайнберг.

Он подчеркнул, что компания не собирает историю поиска или переписки в чатах. Кроме этого, DuckDuckGo предлагает функцию Search Assist и специальный фильтр изображений, который позволяет скрыть контент, созданный нейросетью, из результатов выдачи.

По словам Камила Базбаза, руководителя отдела коммуникаций DuckDuckGo, функции ИИ являются одними из самых популярных в сервисе, несмотря на возможность их отключения.

Люди просто хотят иметь выбор,

– подытожил он.

Сейчас эта тенденция наиболее выражена именно в США, что может быть прямой реакцией на ориентированные на американский рынок анонсы Google. Как ситуация будет развиваться в глобальном масштабе, покажет время, но текущие цифры свидетельствуют о серьезном запросе общества на цифровую автономию и прозрачность.