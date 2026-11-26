Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг на общем собрании компании заявил, что нарушения кодекса поведения в его компании не будут допускаться. Эти слова прозвучали вскоре после его возвращения на должность, и не все восприняли их спокойно, учитывая, в какую историю втянут сам Хуанг.

Что сказал Хуанг на собрании?

Дженсен Хуанг обратился к сотрудникам Nvidia на общем собрании во вторник, 24 ноября, и напомнил о правилах поведения в компании, пишет Futurism.

Если кто-то из вас нарушит кодекс поведения, что это будет означать? Если вы когда-либо нарушите кодекс поведения, это недопустимо. Я просто хотел, чтобы вы знали: это неправильно. Это недопустимо. Этого терпеть не будут,

– сказал генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг.

Что ждет нарушителей, он объяснил так: "Факты, обстоятельства, множество оценок. И решение все равно примет ваша руководящая команда. То есть: что лучше всего для компании и ее сотрудников с учетом всех фактов и обстоятельств?" – добавил Хуанг.

Также он подчеркнул, что, несмотря на возвращение на должность, он не стоит "выше закона" и "выше кодекса поведения".

Почему слова Хуанга вызвали возмущение?

Многие видят в этих заявлениях лицемерие. 63-летнего Хуанга критикуют за отношения с несколькими прямыми подчиненными и за интимную связь с лицом, которое подозревают в шпионаже в пользу Китая. Более того, согласно последним данным, непосредственно перед восстановлением в должности он сам признался в еще большем количестве измен, чем та, о которой узнали журналисты. Это также является грубым нарушением кодекса поведения компании.

Напомним, совет директоров Nvidia сначала единогласно согласился на отставку Хуанга, а менее чем через неделю столь же единогласно проголосовал за его назначение генеральным директором. Futurism считает, что решающую роль в этом сыграла поддержка президента США Дональда Трампа.

Иронично прокомментировал слова Хуанга Майк Масник из Techdirt. В посте на Bluesky он написал, что совет директоров легко позволит нарушать этическую политику кому угодно, если сочтет, что ответственность за это вредит цене акций.

Как отреагировали сотрудники Nvidia?

По информации Wired, многие сотрудники компании возмущены решением вернуть Хуанга, хотя мы видели, как сотрудники отмечали его появление в офисе. Один из них еще до его возвращения написал во внутреннем мессенджере, что все признают ошибки, а вопрос лишь в том, что компания готова простить. Он добавил, что не уверен, насколько комфортно будет чувствовать себя в месте, где к таким романам относятся не слишком серьезно. Другой сотрудник пошутил, что больше не будет проходить никаких тренингов от отдела кадров, если Хуанг вернется.

Nvidia – вторая по рыночной стоимости компания в мире, и именно она сегодня в большой степени поддерживает экономику США. Отказ от собственных правил создает тревожный прецедент, и компании придется многое объяснять.