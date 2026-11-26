Що Хуанг сказав на зборах?

Дженсен Хуанг звернувся до працівників Nvidia на загальних зборах у вівторок, 24 листопада, і нагадав про правила поведінки в компанії, пише Futurism.

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Якщо хтось із вас порушить кодекс поведінки, що це означатиме? Якщо ви коли-небудь порушите кодекс поведінки, це неприйнятно. Я просто хотів, щоб ви знали: це неправильно. Це неприйнятно. Цього не терпітимуть– сказав генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг.

Що чекає на порушників, він пояснив так: "Факти, обставини, багато оцінок. І рішення все одно ухвалить ваша команда керівників. Тобто: що найкраще для компанії та її працівників з огляду на всі факти й обставини?" – додав Хуанг.

Також він наголосив, що попри повернення на посаду не стоїть "вище закону" і "вище кодексу поведінки".

Чому слова Хуанга викликали обурення?

Багато хто бачить у цих заявах лицемірство. 63-річного Хуанга критикують за стосунки з кількома прямими підлеглими та за інтимний зв'язок з особою, яку підозрюють у шпигунстві на користь Китаю. Ба більше, згідно з останніми даними, безпосередньо перед поновленням на посаді він сам зізнався у ще більшій кількості зрад, ніж та, про яку дізналися журналісти. Це також є грубим порушенням кодексу поведінки компанії.

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Нагадаємо, правління Nvidia спершу одноголосно погодилося на відставку Хуанга, а менш ніж за тиждень так само одноголосно проголосувало за його призначення генеральним директором. Futurism вважає, що вирішальну роль у цьому відіграла підтримка президента США Дональда Трампа.

Іронічно прокоментував слова Хуанга Майк Масник із Techdirt. У дописі на Bluesky він зазначив, що правління легко дозволить порушувати етичну політику будь-кому, якщо вважатиме, що відповідальність за це шкодить ціні акцій.

Як відреагували працівники Nvidia?

За інформацією Wired, чимало співробітників компанії обурені рішенням повернути Хуанга, хоча ми бачили, як святкували працівники його появу в офісі. Один із них ще до його повернення написав у внутрішньому месенджері, що всі визнають помилки, а питання лише в тому, що компанія готова пробачити. Він додав, що не впевнений, наскільки комфортно почуватиметься в місці, де такі романи не сприймають украй серйозно. Інший працівник пожартував, що більше не проходитиме жодних тренінгів від відділу кадрів, якщо Хуанг повернеться.

Nvidia – друга за вартістю компанія світу, і саме вона сьогодні великою мірою тримає на собі економіку США. Відмова від власних правил створює тривожний прецедент, і компанії доведеться багато пояснювати.