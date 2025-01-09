На CES 2025 представили шляпу с солнечными панелями, которая заряжает сразу два устройства

Компания EcoFlow посетила выставку CES 2025, чтобы, как и многие другие производители, показать свои новые продукты. Одним из таких является шляпа со встроенными солнечными панелями, которая может быть полезной в походе, на пляже или просто на прогулке. Она будет заряжать до двух устройств одновременно, если вы достаточно долго находитесь на улице.

Детали

Новая шляпа от EcoFlow явно подойдет не каждому. Она имеет несколько нелепый дизайн, который вряд ли впишется в ваш стиль, если вы за ним следите. Однако польза в этом случае превосходит эстетику. Как следует из названия, шляпа Power Hat имеет небольшие солнечные панели, вшитые в ткань. Они помогают заряжать ваши портативные устройства, когда вы находитесь на улице. Поля сегментированы, и каждая секция имеет небольшой набор монокристаллических кремниевых элементов с номинальной эффективностью 24 процента, сообщает 24 Канал со ссылкой на Engadget.

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На нижней стороне есть маленькая пластиковая коробка со светодиодным индикатором, который показывает, генерирует ли шляпа заряд в этот момент. Оттяните назад прикрепленные резиновые вкладки, и вы увидите порты USB-A и USB-C, что позволяет заряжать два устройства одновременно.

EcoFlow выдает максимум 5В/2,4А, поэтому вы можете рассчитывать на то, что он будет поддерживать заряд вашего смартфона или планшета, но не сможет запустить что-то более энергоемкое. На борту нет аккумулятора, поскольку он сделал бы шляпу слишком тяжелой. Поэтому вам нужно иметь под рукой длинный провод, чтобы протянуть его от головы до кармана, в котором вы держите смартфон.



EcoFlow Power Hat / Фото Daniel Cooper



EcoFlow Power Hat / Фото Daniel Cooper

Компания утверждает, что устройство достаточно прочное, чтобы прослужить вам долгое время: каждая панель состоит из отдельных сегментов, которые можно сложить почти до карманного размера. Она защищена от проникновения воды и пыли по стандарту IP65, но не стоит погружать шляпу в воду или класть в стиральную машину.

Сейчас шляпа EcoFlow Power Hat продается за 129 долларов. Судя по всему, в Украине она продаваться не будет. По крайней мере пока что. Если вы попробуете перейти на сайт компании, он спросит вас, являетесь ли вы пользователем из Украины. Если ответить "да", система автоматически выбросит вас со страницы со шляпой и переправит на продукты, доступные в Украине.