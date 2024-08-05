EcoFlow представила Power Hat: солнечная шляпа, которая зарядит ваш смартфон

Компания EcoFlow представила уникальный инновационный продукт - широкополую шляпу Power Hat, оснащенную солнечными батареями, которые могут заряжать смартфон. Шляпа стоимостью 129 долларов, разработана для любителей активного отдыха, и является идеальным аксессуаром для поездок на природу или путешествий.

Особенности и технические характеристики

В Power Hat используются монокристаллические кремниевые солнечные элементы с пассивным эмиттером и тыльным контактом (PERC), которые являются тонкими и гибкими. Эти солнечные элементы обеспечивают примерно 12 Вт зарядной мощности через разъемы USB-A и USB-C, расположенные на нижней стороне кепки. Шляпа весит 370 граммов, поэтому она легкая и удобная.

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Power Hat может зарядить смартфон емкостью 4000 мАч до полной мощности всего за 3-4 часа.

Кроме того, Power Hat имеет класс защиты IP65, что означает, что его функциональные элементы защищены от пыли и могут выдерживать струи воды с любого направления. Хотя долговечность портов USB под прямым воздействием воды еще предстоит протестировать.

Шляпа Power Hat: смотрите видео

Размеры и доступность

Power Hat доступен в двух регулируемых размерах:

меньший размер – 56-58 см,

больший – 59-61 см.

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Сейчас шляпа Power Hat доступна для предварительного заказа до 31 августа, компания EcoFlow планирует начать его доставку в середине сентября.