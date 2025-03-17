Мобильная версия браузера Microsoft Edge получила поддержку расширений

Microsoft запустила собственный магазин расширений для браузера Edge на Android. Стабильная версия мобильного Edge (v134.0.3124.57) уже поддерживает более 20 расширений, и их перечень планируют расширять.

Ранее Microsoft тестировала плагины для мобильного браузера, но они были доступны только в экспериментальных сборках Canary, где их нужно было включать через скрытые настройки, рассказывает 24 Канал.

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Кстати, в стабильной версии Edge для Android до этого момента поддерживались только три приложения. Сейчас же в магазине расширений для мобильного Edge доступны 22 плагина.

Среди них – Dark Reader для ночного просмотра веб-страниц, Bitwarden для управления паролями, Keepa для отслеживания цен на Amazon, NordVPN і Browsec для безопасного просмотра, AIX Downloader для загрузки медиафайлов, а также Collabwriting для совместной работы с заметками.

Чтобы установить их, нужно обновить браузер до последней стабильной версии и зайти в Магазин расширений через меню Edge – приложения устанавливаются одним нажатием.

Расширения публикуются в магазине непосредственно Microsoft, что дает основания считать их безопасными.

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В то же время на странице с расширениями есть отметка "Beta", что свидетельствует о том, что компания еще дорабатывает платформу и устраняет выявленные проблемы. Официальной информации о том, что Google планирует добавить поддержку расширений в мобильный Chrome, пока нет.