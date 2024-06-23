Это электронный велосипедный грузовик ePack и он обещает революцию в городской доставке

Улицы Лондона покоряет новое экологичное транспортное средство, которое привлекло немало внимания в секторе доставки. ePack – это педальное электрическое транспортное средство для доставки с уникальным шестиколесным полуприцепом, которое имеет целью совершить переворот в сфере городской логистики.

Разработанный британским стартапом Cityshuttle, ePack создан для удовлетворения растущего спроса на экономически эффективные, устойчивые решения для доставки в перегруженных городских центрах.

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Новая эра в городской доставке

Поскольку бизнес стремится сократить расходы и уменьшить свой углеродный след, переход к грузовым автомобилям с электрическим приводом набирает обороты, особенно в пределах города.

В отличие от традиционных фургонов и грузовиков, эти инновационные транспортные средства дешевле, легче в обслуживании и энергоэффективны. Они также выигрывают благодаря способности двигаться по велодорожкам, минуя пробки и сокращая время доставки, и все это с нулевым уровнем выбросов.



ePack может использовать велодорожки, что делает его очень мобильным / Фото Cityshuttle

Непревзойденная грузоподъемность

Одной из особенностей ePack является его впечатляющая грузоподъемность. С объемом 4 000 литров и максимальным весом полезного груза 350 кг, ePack значительно превосходит большинство других электрических трициклов и квадроциклов.

Такая грузоподъемность стала возможной благодаря конструкции полуприцепа, которая отделяет грузовую платформу от основного транспортного средства, обеспечивая гибкость и увеличивая пространство для хранения.

Мощность и производительность

Габаритна техніка потребує місця. Наприклад, великий кросовер потребує простір для паркування у місті. А от компактний SUZUKI S-CROSS 2024 року можна припаркувати будь-де – його довжина всього 4,3 метра. В маневруванні допоможуть датчики паркування спереду й позаду та відеокамери, що забезпечують огляд на 360 градусів навколо машини.

Водитель ePack имеет возможность пользоваться преимуществами электрической вспомогательной системы, питающейся от двух 250-ваттных двигателей в задних колесах. Такая настройка позволяет транспортному средству развивать скорость до 25 км/ч.

В зависимости от рельефа местности и нагрузки, один заряд быстрозаменяемой литиевой батареи обеспечивает запас хода от 60 до 100 км. Это позволяет ePack может справиться с доставкой в течение целого дня без необходимости частой подзарядки.



ePack компактный, но в то же время довольно вместительный / Фото Cityshuttle

Важные функции

Все шесть 20-дюймовых литых алюминиевых дисков оснащены гидравлическими дисковыми тормозами и подвеской с двойным поперечным рычагом, что обеспечивает плавность и безопасность движения.

Дополнительные функции включают полную светодиодную систему освещения с указателями поворотов, камеру безопасности и сигнализацию внутри прицепа, а также двери, закрывающиеся, с системой иммобилизации двигателя.

Два QLED-экраны, расположены по обе стороны прицепа, могут отображать рекламу, которая меняется каждые шесть секунд. Это может обеспечить дополнительный поток дохода для пользователей, делая ePack не только средством доставки, но и мобильной рекламной платформой.

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ePack уже работает в Лондоне, и несколько коммерческих клиентов уже получают свои транспортные средства. Однако пока ePack доступен только для аренды. Cityshuttle не планирует продавать эти транспортные средства для личного пользования, по крайней мере пока.