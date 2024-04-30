ЕС снова давит на Apple: владельцы iPad могут получить то, чего так долго ждали

Европейская комиссия обязала компанию Apple предоставить пользователям планшетных компьютеров iPad такие же возможности, как и владельцам iPhone. Говорится о том, что в Европейском Союзе на iPad можно будет установить приложения с веб-сайтов разработчиков и альтернативных магазинов за пределами App Store.

В соответствии с расширенным Законом о цифровых рынках (Digital Markets Act, DMA), Apple теперь обязана обеспечить поддержку iPad таких функций, как загрузка приложений, недоступных в App Store, из альтернативных источников и порталов разработчиков.

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Это также включает возможность использования браузеров на основе сторонних движков. Ожидается, что технологический гигант внедрит эти изменения в течение шести месяцев.

Это было ожидаемо

Ранее эти обязательства касались исключительно устройств iPhone. Apple ввела поддержку альтернативных магазинов приложений на iPhone, позволила распространение программного обеспечения через сайты разработчиков и использование альтернативных браузеров в обновлениях iOS 17.4 и 17.5 в рамках соблюдения требований Закона о цифровых рынках (Digital Markets Act).

Европейская комиссия сочла необходимым распространить эти правила на планшеты iPad, ссылаясь на их значительную роль на цифровом рынке. Таким образом, пользователи iPad в ЕС теперь будут иметь возможность загружать приложения, минуя App Store.

Кроме того, появится поддержка альтернативных браузеров и браузерных движков от сторонних разработчиков, в отличие от действующего ограничения Apple собственным движком WebKit.

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Ранее некоторые компании выражали обеспокоенность по внедрению Apple правил DMA для iPhone, утверждая, что определенные препятствия и сборы мешают полному соблюдению этих правил. Spotify, в частности, отмечал требовании платить Apple ежегодную плату за установку приложений, распространенных за пределами App Store.

несоблюдение правил может привести к штрафным санкциям для Apple, которые потенциально могут составлять до 10% ее годового дохода.