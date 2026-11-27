Исследователи Кембриджского университета создали eVRT – носимое устройство, предназначенное для людей с нарушениями вестибулярного аппарата. Оно напоминает наушники с заушинами, которые фиксируются вокруг уха, но вместо воспроизведения музыки использует датчики движения для контроля равновесия и походки. Об этом пишет Digitaltrends.

Adv

Как работает устройство для восстановления равновесия

Разработка призвана помочь людям с головокружением, нарушениями координации и другими проблемами вестибулярной системы выполнять реабилитационные упражнения дома. Устройство подключается к специальному приложению, которое анализирует движения пользователя и показывает, насколько правильно он выполняет назначенные упражнения.

Собранные данные также могут передаваться медицинским специалистам. Это позволит врачам дистанционно отслеживать прогресс пациента и при необходимости корректировать программу реабилитации. eVRT развивает предыдущие наработки кембриджской команды – так называемые earables. Это специальные устройства, изготовленные с помощью 3D-печати, которые используют датчики для измерения походки и равновесия человека.

Реклама

Кому могут помочь умные наушники

Основная целевая аудитория разработки – люди с вестибулярными нарушениями, в частности с доброкачественным пароксизмальным позиционным головокружением (ДППГ). Это одна из самых распространенных причин головокружения, при которой человек может ощущать вращение окружающей среды, тошноту, неустойчивость и потерю равновесия.

Обычно лечение предполагает консультации специалиста по вестибулярной реабилитации. Во время обследования врач просит пациента поворачивать голову в разных направлениях, чтобы оценить движения глаз и выявить возможные нарушения работы вестибулярной системы. Для лечения также применяют специальные маневры, которые помогают вернуть частицы внутреннего уха в правильное положение.

После посещения клиники пациенты часто получают бумажные инструкции с упражнениями для самостоятельного выполнения. Однако врач не может постоянно контролировать, правильно ли человек их выполняет. Для этого в медицинских учреждениях используют специальное оборудование, в частности очки для тестирования видеоимпульса головы (vHIT) и силовые платформы.

Реклама

По словам доктора Ивана Робертса, исследователя Cambridge Neuroworks Frontier Fellow, носимый датчик способен определять, насколько правильно пациент выполняет упражнения на равновесие. Обычная бумажная инструкция такой возможности не предоставляет.

По оценкам, в Великобритании около 500 тысяч взрослых испытывают серьезные проблемы с головокружением, а многие из них годами ждут необходимой помощи. Кроме того, специализированная поддержка после падений доступна лишь примерно в трети подразделений Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS).

Когда устройство появится в продаже

Проект уже получил финансирование от британских организаций UK Research and Innovation (UKRI) и National Institute for Health and Care Research (NIHR). В настоящее время команда готовится провести двухнедельное пилотное испытание, в ходе которого пациенты будут использовать eVRT дома.

Цель тестирования – проверить, насколько эффективно устройство помогает контролировать выполнение реабилитационных упражнений в повседневных условиях.

Реклама

Параллельно разработчики сотрудничают с Pinnacle Neuroscience – компанией, создаваемой при участии Cambridge Enterprise, подразделения Кембриджского университета по коммерциализации научных разработок. В перспективе команда планирует превратить прототип в сертифицированное медицинское устройство и вывести его на рынки Великобритании, Европы и США. Однако пока eVRT находится на этапе разработки и испытаний, поэтому его эффективность еще должна быть подтверждена клиническими исследованиями.