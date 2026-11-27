Дослідники Кембриджського університету створили eVRT – носивний пристрій, призначений для людей із порушеннями вестибулярного апарату. Він нагадує навушники з гачками, які фіксуються навколо вуха, але замість відтворення музики використовує датчики руху для контролю рівноваги та ходи. Про це пише Digitaltrends.

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Як працює пристрій для відновлення рівноваги

Розробка має допомогти людям із запамороченням, порушеннями координації та іншими проблемами вестибулярної системи виконувати реабілітаційні вправи вдома. Пристрій під'єднується до спеціального застосунку, який аналізує рухи користувача та показує, наскільки правильно він виконує призначені вправи.

Зібрані дані також можуть передаватися медичним фахівцям. Це дозволить лікарям дистанційно відстежувати прогрес пацієнта та за потреби коригувати програму реабілітації. eVRT розвиває попередні напрацювання кембриджської команди – так звані earables. Це спеціальні пристрої, виготовлені за допомогою 3D-друку, які використовують датчики для вимірювання ходи та рівноваги людини.

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Кому можуть допомогти розумні навушники

Основна цільова аудиторія розробки – люди з вестибулярними порушеннями, зокрема доброякісним пароксизмальним позиційним запамороченням (ДППЗ). Це одна з найпоширеніших причин запаморочення, за якої людина може відчувати обертання навколишнього середовища, нудоту, нестійкість і втрату рівноваги.

Зазвичай лікування передбачає консультації спеціаліста з вестибулярної реабілітації. Під час обстеження лікар просить пацієнта повертати голову в різних напрямках, щоб оцінити рухи очей та виявити можливі порушення роботи вестибулярної системи. Для лікування також застосовують спеціальні маневри, які допомагають повернути частинки внутрішнього вуха в правильне положення.

Після відвідування клініки пацієнти часто отримують паперові інструкції з вправами для самостійного виконання. Проте лікар не може постійно контролювати, чи правильно людина їх виконує. Для цього в медичних закладах використовують спеціальне обладнання, зокрема окуляри для тестування відеоімпульсу голови (vHIT) і силові платформи.

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За словами доктора Івана Робертса, дослідника Cambridge Neuroworks Frontier Fellow, носивний сенсор здатний визначати, наскільки правильно пацієнт виконує вправи на рівновагу. Звичайна паперова інструкція такої можливості не дає.

За оцінками, у Великій Британії близько 500 тисяч дорослих мають значні проблеми із запамороченням, а багато з них роками очікують на необхідну допомогу. Крім того, спеціалізована підтримка після падінь доступна лише приблизно в третині підрозділів Національної служби охорони здоров'я Великої Британії (NHS).

Коли пристрій з'явиться у продажу

Проєкт уже отримав фінансування від британських організацій UK Research and Innovation (UKRI) та National Institute for Health and Care Research (NIHR). Наразі команда готується провести двотижневе пілотне випробування, під час якого пацієнти використовуватимуть eVRT удома.

Мета тестування – перевірити, наскільки ефективно пристрій допомагає контролювати виконання реабілітаційних вправ у повсякденних умовах.

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Паралельно розробники співпрацюють із Pinnacle Neuroscience – компанією, яку створюють за участю Cambridge Enterprise, підрозділу Кембриджського університету з комерціалізації наукових розробок. У перспективі команда планує перетворити прототип на сертифікований медичний пристрій і вивести його на ринки Великої Британії, Європи та США. Однак наразі eVRT перебуває на етапі розробки та випробувань, тому його ефективність ще має бути підтверджена клінічними дослідженнями.