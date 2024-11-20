В США задержали графического дизайнера ИГИЛ: за ним следили много лет

ФБР сообщает о задержании графического дизайнера террористической группировки ИГИЛ в Хьюстоне. Федеральные агенты следили за 28-летним Анасом Саидом в течение многих лет до его ареста в начале этого месяца.

Детали

Согласно судебным материалам, человек из Хьюстона, которого ФБР арестовало в этом месяце по обвинению в оказании материальной поддержки ИГИЛ, создал целое портфолио онлайн-пропаганды для террористической группировки и исследовал способы изготовления взрывных поясов, сообщает 24 Канал со ссылкой на 404 Media.

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Анас Саид был арестован 8 ноября после многолетнего расследования, во время которого ФБР неоднократно допрашивало его, получало ордер на обыск его дома и устройств, а также требовало информацию от компании Meta, которая якобы показала, что он стоит за 11 аккаунтами Facebook, которые размещали материалы в поддержку ИГИЛ.

Согласно ходатайству, которое недавно подали прокуроры по этому делу, 28-летний мужчина "неоднократно выражал желание поехать за границу, чтобы воевать за ИГИЛ" и "проводил время, планируя и обсуждая совершение насильственных нападений, которые он хотел бы совершить, в том числе в районе Хьюстона".

Агенты следили за Саидом с 2017 года после того, как он заказал наклейки с символикой и фразами в поддержку ИГИЛ. Они допрашивали его по меньшей мере пять раз в период с января 2018 года по март 2019 года, когда он утверждал, что больше не потребляет пропаганду ИГИЛ и "использует интернет только для выполнения школьных заданий и просмотра спортивных событий".

Но после получения информации от Meta в октябре 2023 года о вероятной активности Саида в Facebook, ФБР получило ордера на обыск и изъяло его электронные устройства, на которых следователи нашли зашифрованные сообщения, документирующие его пропагандистскую работу от имени ИГИЛ .

. Среди сообщений ФБР якобы обнаружило переписку между Саидом и человеком, который утверждал, что является дизайнером "номер 2" в ИГИЛ и предоставлял Саиду комментарии относительно его пропагандистских изображений и видеороликов.

В других случаях он якобы обсуждал нападения на близлежащие призывные пункты и говорил, что "братья" ИГИЛ пытались проникнуть в Техас, чтобы убить бывшего президента Джорджа Буша-младшего.

После ареста Саид, как говорят, "с готовностью признался" ФБР, что создавал пропагандистские материалы ИГИЛ, и сказал, что рассматривал возможность приобрести оружие и убить американских военнослужащих.

В своем ходатайстве о досудебном заключении прокуроры утверждали, что Саид и его семья неоднократно говорили следователям, что вернутся в Ливан, где они ранее жили, если им это позволят. Члены семьи Саида, которые ранее сообщали властям о его поведении, также якобы сказали ФБР, что они обеспокоены его происламистскими убеждениями и агрессивным поведением.