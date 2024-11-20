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Згідно з судовими матеріалами, чоловік з Х'юстона, якого ФБР заарештувало цього місяця за звинуваченням у наданні матеріальної підтримки ІДІЛ, створив ціле портфоліо онлайн-пропаганди для терористичного угруповання й досліджував способи виготовлення вибухових поясів, повідомляє 24 Канал з посиланням на 404 Media.

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Анас Саїд був заарештований 8 листопада після багаторічного розслідування, під час якого ФБР неодноразово допитувало його, отримувало ордер на обшук його будинку і пристроїв, а також вимагало інформацію від компанії Meta, яка нібито показала, що він стоїть за 11 акаунтами Facebook, які розміщували матеріали на підтримку ІДІЛ.

Згідно з клопотанням, яке нещодавно подали прокурори у цій справі, 28-річний чоловік "неодноразово висловлював бажання поїхати за кордон, щоб воювати за ІДІЛ" і "проводив час, плануючи та обговорюючи вчинення насильницьких нападів, які він хотів би здійснити, в тому числі в районі Х'юстона".

Агенти стежили за Саїдом з 2017 року після того, як він замовив наклейки з символікою і фразами на підтримку ІДІЛ. Вони допитували його щонайменше п'ять разів у період з січня 2018 року по березень 2019 року, коли він стверджував, що більше не споживає пропаганду ІДІЛ і "використовує інтернет лише для виконання шкільних завдань і перегляду спортивних подій".

Але після отримання інформації від Meta в жовтні 2023 року про ймовірну активність Саїда у Facebook, ФБР отримало ордери на обшук і вилучило його електронні пристрої, на яких слідчі знайшли зашифровані повідомлення, що документують його пропагандистську роботу від імені ІДІЛ .

. Серед повідомлень ФБР нібито виявило переписку між Саїдом і людиною, яка стверджувала, що є дизайнером "номер 2" в ІДІЛ і надавала Саїду коментарі щодо його пропагандистських зображень і відеороликів.

В інших випадках він нібито обговорював напади на прилеглі призовні пункти і говорив, що "брати" ІДІЛ намагалися проникнути в Техас, щоб убити колишнього президента Джорджа Буша-молодшого.

Після арешту Саїд, як кажуть, "з готовністю зізнався" ФБР, що створював пропагандистські матеріали ІДІЛ, і сказав, що розглядав можливість придбати зброю і вбити американських військовослужбовців.

У своєму клопотанні про досудове ув'язнення прокурори стверджували, що Саїд і його сім'я неодноразово говорили слідчим, що повернуться до Лівану, де вони раніше жили, якщо їм це дозволять. Члени сім'ї Саїда, які раніше повідомляли владі про його поведінку, також нібито сказали ФБР, що вони стурбовані його проісламістськими переконаннями і агресивною поведінкою.