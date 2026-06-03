Из-за страхов Путина Санкт-Петербург будет сидеть несколько дней без связи и интернета

3 июня стартовал Петербургский международный экономический форум. Это такая себе "главная имиджевая витрина Кремля для иностранцев".

Но начался он с масштабного сбоя мобильного интернета в Санкт-Петербурге. Об этом рассказали в Центре противодействия дезинформации.

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Почему в Санкт-Петербурге не будет интернета?

️У россиян не открываются сайты, не работают приложения. Кроме того, нестабильно функционируют даже ресурсы из так называемых белых списков – разрешенных сайтов и сервисов, которые остаются доступными, когда все заблокировано. Как правило, это государственные порталы, банковские приложения и т.д

С каждым часом поступает все больше жалоб на перебои интернета,

– отметили в ЦПД.

Петербуржцы ожидают, что полноценной связи не будет еще минимум 3 суток. К тому же 4 июня на форум прибудет сам Путин.

Поэтому ради его безопасности целому городу отключают мобильный интернет.

Стоит заметить, что Кремль годами вкладывает колоссальные бюджетные ресурсы в этот саммит, чтобы создать для иностранных гостей образ "успешной России", стабильной экономики и привлекательного инвестиционного климата.

Впрочем, на самом деле иностранцы увидят реальность страны-террористки, которая уже столкнулась с последствиями своей агрессии против Украины.

Россияне жалуются на связь / Коллаж ЦПД

В Санкт-Петербурге раздавались взрывы

3 июня в российском Санкт-Петербурге 3 июня украинские дроны посетили нефтяной терминал. На снимке со спутника Planet Labs виден масштабный пожар на его территории.

Также в этот день Силы беспилотных систем заявили о поражении российского корвета "Бойкий" в Кронштадте под Санкт-Петербургом.

Между тем генсек НАТО Рютте заметил, что россиянам нужно разрешение Зеленского на проведение форума в Петербурге, как это было с парадом на 9 мая.