Застрял на долго: прокуратура Франции рассказала о будущем Павла Дурова

Основатель Telegram Павел Дуров может оставаться под следствием во Франции еще долгое время, поскольку его дело будет передано в суд не ранее чем через год. Об этом рассказала представитель французской прокуратуры Мейлис де Рек.

В прокуратуре заявили, что через пять месяцев после ареста Дурова в Париже говорить о возможности урегулирования вопроса еще рано, сообщает 24 Канал со ссылкой на Wired.

Читайте на сайте Telegram согласился на сотрудничество с надзорными органами и начнет удалять некоторый контент

Аресту Дурова предшествовало расследование отказа Telegram блокировать незаконную деятельность на платформе, которая, по версии правоохранителей, включала мошенничество, торговлю наркотиками, эксплуатацию детей, организованную преступность и терроризм.

Французская жандармерия зафиксировала 2 460 случаев игнорирования юридических запросов со стороны Telegram в период с 2013 по 2024 год.

По словам Мейлис де Рек, решение выдать ордер на арест Дурова было принято после того, как прокуратура выяснила масштабы торможения расследований из-за отсутствия ответов со стороны Telegram.

Дуров был задержан в августе 2024 года в аэропорту Ле-Бурже в Париже, после чего его отпустили через несколько дней под залог в 5 миллионов евро. Ему также назначили обязательство дважды в неделю являться в полицию и запрет на выезд из Франции.

После ареста Дуров выразил готовность к сотрудничеству с правоохранителями и заявил, что компания готова предоставлять IP-адреса и номера телефонов нарушителей правил платформы по обоснованным запросам. Также, по его словам, благодаря принятым мерам количество киберпреступников в Telegram существенно уменьшилось.

Смотрите также В Telegram появится возможность самостоятельно создавать подарки и отправлять их в виде NFT

Во время судебного допроса Дуров отметил, что Telegram работает над улучшением алгоритмов модерации контента, а ежемесячно с платформы удаляют от 15 до 20 миллионов аккаунтов из-за нарушения законодательства.