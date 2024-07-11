Абсолютно новый продукт

Galaxy Ring – миниатюрное устройство, которое можно носить с собой круглосуточно. Он призван совершить революцию среди гаджетов, ориентированных на здоровье, благодаря своим расширенным функциям, которые могут отслеживать ряд жизненно важных показателей.

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Умное кольцо, оснащено тремя усовершенствованными датчиками, имеет множество расширенных возможностей для здоровья, включая показатели мониторинга частоты сердечных сокращений и уровня стресса, что делает его комплексным устройством для управления самочувствием. Миниатюрное устройство имеет функцию оповещения о сердцебиении, которая уведомит вас, если ваш пульс нуждается в вашем внимании и грозит неприятными последствиями.

Он даже включает возможность отслеживать температуру тела и кожи и, имея определенную информацию, прогнозировать менструальный цикл, а также отслеживать фертильность.

Конечно же, в наборе также помощь при занятиях спортом.

Одной из самых интересных функций Galaxy Ring является способность отслеживать храп и дыхание, чтобы предоставить подробную информацию об общем состоянии здоровья пользователей. Пользователям нужно только держать устройство рядом, чтобы приложение Samsung Health могло записывать данные. Хотя функция анализа храпа не ограничивается новым умным кольцом, поскольку Galaxy Watch также предлагает эту функцию, функциональность более компактного устройства, несомненно, будет очень полезной для пользователей.

Что касается других показателей здоровья, умное кольцо оснащено функцией Energy Score, которая предлагает отличные возможности, отслеживая ваш уровень энергии и общее самочувствие в течение дня. Эта функция также предоставляет соответствующие предложения, чтобы улучшить показатели, которые нуждаются в оптимизации.

Подытоживая все функции, Samsung предлагает комплексное отслеживание, которое будет собирать данные со всех датчиков, анализировать текущее состояние, а затем с помощью приложения Samsung Health на смартфоне создавать "портрет вашего тела", где будет показано все проблемные моменты и рекомендации по улучшениям.



Samsung Galaxy Ring / Фото Sam Rutherford / Engadget

Доступность и цена

Как сообщалось ранее, кольцо Galaxy выпускается в девяти различных размерах и доступно в трех цветовых вариантах: золотом, серебряном и черном. Поскольку умное кольцо нужно носить в течение длительного времени для непрерывного мониторинга, компания сделала его значительно легче, использовав титан в корпусе, чтобы его было удобно носить и он имел изящный дизайн.

Galaxy Ring рассчитан на глубину погружения до 100 метров, с защитой от проникновения воды и пыли IP68. В зависимости от размера, который вы выберете, кольцо будет весить от 2,3 до 3 граммов.



Samsung Galaxy Ring / Фото Sam Rutherford / Engadget

Кроме того, Galaxy Ring от Samsung имеет замечательную емкость аккумулятора – от 14,5 миллиампер-часов до 21,5 миллиампер-часов, что устраняет необходимость ежедневно подключать его к сети, позволяя носить его до 7 дней без подзарядки.

Новое кольцо Galaxy стоит 399 долларов и уже доступно для предварительных заказов в США. В свободную продажу продукт поступит 24 июля.