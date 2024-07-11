Абсолютно новий продукт

Galaxy Ring – мініатюрний пристрій, який можна носити з собою цілодобово. Він покликаний здійснити революцію серед ґаджетів, орієнтованих на здоров'я, завдяки своїм розширеним функціям, які можуть відстежувати низку життєво важливих показників.

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Розумне кільце, оснащене трьома вдосконаленими датчиками, має безліч розширених можливостей для здоров'я, включаючи показники моніторингу частоти серцевих скорочень і рівня стресу, що робить його комплексним пристроєм для управління самопочуттям. Мініатюрний пристрій має функцію сповіщення про серцебиття, яка повідомить вас, якщо ваш пульс потребує вашої уваги і загрожує неприємними наслідками.

Він навіть включає можливість відстежувати температуру тіла та шкіри і, маючи певну інформацію, прогнозувати менструальний цикл, а також відстежувати фертильність.

Звісно ж, у наборі також допомога при заняттях спортом.

Однією з найцікавіших функцій Galaxy Ring є здатність відстежувати хропіння та дихання, щоб надати детальну інформацію про загальний стан здоров'я користувачів. Користувачам потрібно лише тримати пристрій поруч, щоб додаток Samsung Health міг записувати дані. Хоча функція аналізу хропіння не обмежується новим розумним перснем, оскільки Galaxy Watch також пропонує цю функцію, функціональність більш компактного пристрою, безсумнівно, буде дуже корисною для користувачів.

Що стосується інших показників здоров'я, розумний перстень оснащений функцією Energy Score, яка пропонує чудові можливості, відстежуючи ваш рівень енергії та загальне самопочуття протягом дня. Ця функція також надає відповідні пропозиції, щоб покращити показники, які потребують оптимізації.

Підсумовуючи всі функції, Samsung пропонує комплексне відстеження, яке збиратиме дані з усіх датчиків, аналізуватиме поточний стан, а потім за допомогою додатка Samsung Health на смартфоні створюватиме "портрет вашого тіла", де буде показано всі проблемні моменти та рекомендації щодо покращень.



Samsung Galaxy Ring / Фото Sam Rutherford / Engadget

Доступність та ціна

Як повідомлялося раніше, перстень Galaxy випускається у дев'яти різних розмірах і доступний у трьох колірних варіантах: золотому, срібному та чорному. Оскільки розумний перстень потрібно носити протягом тривалого часу для безперервного моніторингу, компанія зробила його значно легшим, використавши титан у корпусі, щоб його було зручно носити і він мав витончений дизайн.

Galaxy Ring розрахований на глибину занурення до 100 метрів, з захистом від проникнення води та пилу IP68. Залежно від розміру, який ви оберете, кільце важитиме від 2,3 до 3 грамів.



Samsung Galaxy Ring / Фото Sam Rutherford / Engadget

Крім того, Galaxy Ring від Samsung має чудову ємність акумулятора – від 14,5 міліампер-годин до 21,5 міліампер-годин, що усуває необхідність щодня підключати його до мережі, дозволяючи носити його до 7 днів без підзарядки.

Новий перстень Galaxy коштує 399 доларів і вже доступний для попередніх замовлень у США. У вільний продаж продукт надійде 24 липня.