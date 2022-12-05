Как найти место для работы со светом и интернетом: украинские айтовцы создали удобный сайт
Источник:Лига Тех
Если вы работаете из дома, хорошо понимаете, какой большой проблемой является длительное отключение энергии в рабочие часы. Украинские айтовцы решили помочь с поиском возможного места для работы и создали удобный сайт.
Специалисты из команды Cody Ukraine создали сайт Svitlospo. Здесь можно найти ближайшие места для работы в вашем городе, где есть электричество и интернет.
Не пропустите Альтернативные источники света: чем заменить домашние лампы при отсутствии электроэнергии
Как работает ресурс
Все очень просто, вы заходите на сайт, в первом окне выбираете город, а во втором – нужный район. Ниже разворачивается список локаций доступных для работы.
Сейчас на сайте доступны следующие города для поиска:
- Киев,
- Одесса,
- Днепр,
- Львов, Тернополь,
- Винница,
- Ужгород,
- Ивано-Франковск,
- Вышгород Киевской области,
- Буштыно на Закарпатье.
Теперь найти место для работы гораздо легче
Где предлагаются места для работы
Среди мест для работы могут быть кафе, рестораны, коворкинги и даже Центры поддержки бизнеса Действие. Сайт разработан недавно, а информацию о местах, где можно работать, когда дома нет света, создатели берут из телеграмм-каналов городов.
Кстати, о каждом месте можно узнать дополнительную информацию. Например, есть ли там генератор, какие часы работы и правила посещения заведения.