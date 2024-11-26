Глава TikTok обратился к Илону Маску за советом: что хочет знать генеральный директор

Уже несколько лет TikTok сталкивается с давлением из-за беспокойства регуляторных органов относительно негативного влияния платформы на пользователей. Приложение предстало перед угрозой блокировки в США, поскольку ByteDance находится в Китае и может сотрудничать с правительством страны, передавая американские данные. Но для компании еще не все потеряно, поскольку к власти приходят Трамп и Маск.

Теперь у Маска просят совета

Как известно, Дональд Трамп во время своей первой каденции попытался запретить TikTok или заставить ByteDance продать свой американский филиал какой-то из местных компаний. Во время недавней предвыборной кампании Трамп резко изменил свое мнение, чтобы привлечь голоса пользователей, которые недовольны будущим запретом. Теперь он заявлял, что сохранит сервис от блокировки. Согласно последним слухам, он собирается выполнить это обещание. Конечно же, это не могло не привлечь внимание китайцев, а потому они уже начали разведывать территорию, обратившись к одному из ближайших соратников будущего президента, Илона Маска, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

Смотрите также Канада приказала TikTok прекратить деятельность в стране, но само приложение пока не запретила

Согласно сообщению, генеральный директор TikTok Шо Чу обратился к Илону Маску за советом относительно политических тенденций и вызовов, намерений будущей администрации Трампа и в целом положения компании. Судя по всему, ByteDance хочет использовать миллиардера в качестве посредника для переговоров с администрацией Трампа.

Шо Чу знаком с Маском уже несколько лет. К нему якобы решили обратиться, поскольку он имеет хорошую осведомленность с технологической политикой, опыт управления несколькими компаниями в США и активно контактирует со всей отраслью, в том числе и как глава соцсети X. Но, конечно же, ключевой причиной является его связи с Трампом, что делает его ценным советником.

Чу намерен получить больше информации о новой администрации и шагах, необходимых для улучшения своего положения, а также для поддержки своей деятельности в США. Руководство ByteDance держат в курсе событий и надеются на положительный результат этих усилий.

Детали этих переговоров неизвестны.