OpenAI выпустила видеогенератор Sora, но доступен он не всем

Инструмент для создания видео с помощью искусственного интеллекта от OpenAI доступен официально. Недавно группа тестировщиков слила алгоритм, чтобы отомстить компании за то, что она якобы недостаточно ценит их работу. Поэтому трудно сказать, стал ли этот релиз попыткой прекратить несанкционированный доступ, или разработчики все так и планировали с самого начала. Вот главное, что нужно знать.

Sora делает больше, чем создает видео по команде

Генеративная модель Sora была анонсирована еще в феврале, но сначала она была доступна только для избранных тестировщиков, среди которых были исследователи, художники и другие заинтересованные пользователи. Теперь она стала общедоступной. Что же такое Sora? Это нейросеть, которая создает видео на основе введенного вами текстового описания. Она работает аналогично любому чат-боту или генератору изображения, но на выходе вы получаете ролик, а не текст или картинку. Хотя это основная функция нового сервиса, умеет он гораздо больше, сообщает 24 Канал со ссылкой на TechCrunch.

Смотрите также Генератор видео Sora от OpenAI слили в сеть ради мести

Версия сервиса, которую запустили вчера, называется Sora Turbo. Она может создавать клипы продолжительностью от 5 до 20 секунд в различных соотношениях сторон и разрешении. Вот на что еще способна Sora, по данным сайта OpenAI:

Ремикс . Замените, удалите или переосмыслите элементы вашего видео с помощью Remix (например, удалите из кадра дом, а вместо него добавьте лес).

. Замените, удалите или переосмыслите элементы вашего видео с помощью Remix (например, удалите из кадра дом, а вместо него добавьте лес). Повторный монтаж . Найдите и изолируйте лучшие кадры, расширив их в любом направлении, чтобы увеличить эту конкретную сцену.

. Найдите и изолируйте лучшие кадры, расширив их в любом направлении, чтобы увеличить эту конкретную сцену. Раскадрирование . Организуйте и редактируйте уникальную последовательность ваших видео на персональной временной шкале.

. Организуйте и редактируйте уникальную последовательность ваших видео на персональной временной шкале. Цикл . Обрезайте и создавайте непрерывные повторяющиеся видео с помощью функции Loop.

. Обрезайте и создавайте непрерывные повторяющиеся видео с помощью функции Loop. Смешивание . Объедините два видео в один бесшовный клип.

. Объедините два видео в один бесшовный клип. Пресеты стилей. Создавайте и делитесь стилями с помощью сохраненных пресетов (последовательностей настроек, которые можно применить одним нажатием кнопки).

Как видно из приведенного выше списка, Sora может быть интересным инструментом для начинающих пользователей для создания оригинальных видео. Но самым большим его преимуществом, по крайней мере пока, может быть то, как он может помочь в процессе редактирования видео для ютуберов и других видеомейкеров.

Кто может использовать Sora и ее текущие ограничения

Sora, в отличие от ChatGPT, не доступна для бесплатных пользователей. Вместо этого она требует подписки. Вы можете использовать Sora с подпиской на ChatGPT Plus за 20 долларов в месяц или с только что выпущенной опцией ChatGPT Pro за 200 долларов в месяц.

Для создания видео с помощью Sora нужны внутренние кредиты (credits), количество которых зависит от разрешения и продолжительности. Планы ChatGPT Plus и Pro предоставляют от 1 000 до 10 000 кредитов, которые обнуляются ежемесячно в полночь без возможности переноса неиспользованных на новый период. Видео с разрешением 480p, созданные с помощью Sora, стоят от 20 до 150 кредитов, в зависимости от продолжительности, 720p - от 30 до 540 кредитов, а 1080p - от 100 до 2 000 кредитов.



Стоимость создания видео с помощью Sora / Скриншот Tibor Blaho

Если вы используете Re-Cut, Remix, Blend или Loop для создания контента, который выходит за пределы 5-секундных шагов, тратятся дополнительные кредиты.

Вот лимиты для каждого из типов подписок компании:

ChatGPT Plus:

До 50 видео (1 000 кредитов).

Разрешение не выше 720p.

Продолжительность до 5 секунд одного видео.

Видео будут иметь водяной знак, который будет добавлен ко всем результатам Sora.

ChatGPT Pro:

До 500 видео (10 000 кредитов).

Можно выбрать разрешение до 1080p.

Компания также указывает неограниченное количество "расслабленных видео" (relaxed videos). Это так называемый спокойный режим, что позволяет ставить видео в очередь на завершение, когда трафик на сайте низкий. Расслабленный режим включается, когда на вашем аккаунте ChatGPT Pro заканчиваются кредиты. Для создания видео в этом режиме не нужны кредиты. В общем, для создания спокойных видео понадобится больше времени, чем для приоритетных.

Продолжительность 20 секунд.

5 одновременных генерирований.

Загрузка без водяного знака.

Эта ранняя версия Sora будет допускать ошибки — она не идеальна, но она уже на том этапе, когда мы думаем, что она будет действительно полезной для расширения творческих способностей человека,

– говорит Уилл Пиблз, член технического персонала OpenAI и руководитель исследования.

По словам видеоблогера Маркеса Браунли, который получил раннюю предварительную версию Sora, система может создавать несколько вариантов видеоклипов на основе текстовой подсказки или изображения, из которых вы потом выбираете тот, который вам понравился больше всего. Интерфейс раскадровки позволяет пользователям создавать последовательности видео. Инструмент "Blend" берет два видео и создает новое, которое сохраняет элементы обоих.



Интерфейс Sora / Скриншот 9to5Mac

Однако по состоянию на вечер понедельника Sora имела серьезные проблемы с пропускной способностью. Даже сейчас, если зайти на сайт сервиса, можно увидеть сообщение, что создание учетных записей пока недоступно из-за слишком большой активности пользователей.

По умолчанию OpenAI тренируется на новых видео Sora, которые вы сгенерируете, но эту опцию можно отключить. Для этого нажмите на иконку профиля в верхнем правом углу домашней страницы Sora, выберите "Настройки" – "Управление данными" и выключите опцию "Улучшать модель для всех".

Где доступна Sora

Генеративная модель пока не доступна в ЕС и в Великобритании. На недавно опубликованной странице справки на сайте OpenAI, где перечислены поддерживаемые территории и устройства, этих регионов нет.

На странице OpenAI отмечает, что доступ к Sora за пределами перечисленных регионов может привести к блокировке или приостановлению действия всей учетной записи.

Мы сделаем все возможное, чтобы запустить Sora [в Европе], но пока что мы не можем назвать точные сроки,

– сказал генеральный директор OpenAI Сэм Альтман во время презентации.

Предположительно, это связано с местными правилами конфиденциальности, которые ранее также приводили к задержке выпуска ChatGPT. Этим летом, когда компания начала разворачивать для ChatGPT расширенный голосовой режим (Advanced Voice Mode), функцию разговорной речи, похожей на человеческую, пользователи из ЕС также остались за бортом первых волн.

Смотрите презентацию генеративной модели Sora: видео