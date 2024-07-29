Ученые хотят создать генетически усовершенствованных людей для дальних космических путешествий

Планируя колонизацию Луны и Марса, ученые много внимания уделяют рискам для здоровья, которые несет агрессивная космическая среда для людей. Астронавты, безусловно, столкнутся с суровыми условиями так далеко от Земли, поэтому пока они не улетели, ученые должны придумать, как минимизировать риски. И у них есть отличная идея.

Предложение заключается в том, чтобы отредактировать геном человека, гарантируя ему лучшую способность переносить суровые условия космоса.

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Как это будет

Наш геном – это вся ДНК, присутствующая в наших клетках. С 2011 года мы можем легко и точно редактировать геномы.

Сначала появился молекулярный инструмент под названием Crispr-Cas9 , который сегодня можно использовать за достаточно небольшие деньги и который уже применили на Международной космической станции.

, который сегодня можно использовать за достаточно небольшие деньги и который уже применили на Международной космической станции. Затем появились методы под названием базовое и прайм-редактирование, с помощью которых можно вносить незначительные изменения в геном любого живого организма.

Потенциальные возможности редактирования генов почти безграничны. Одной из самых проблемных опасностей, с которыми столкнутся астронавты в открытом космосе, является повышенная доза радиации, что может вызвать хаос многих процессов в организме и увеличить долгосрочный риск развития рака.

Возможно, с помощью редактирования генома мы сможем встроить в организм человека гены растений и бактерий, которые способны противостоять радиации. Такие на нашей планете есть – например, выносливые тихоходы, которые могут выживать практически в любых условиях, даже в открытом космосе.

Хотя это звучит как научная фантастика, все же ученые считают, что это ключ к нашему продвижению в Солнечной системе. Они также изучают возможность привлечения в организм человека генов, которые замедляют старение и противодействуют распаду клеток, что также может помочь астронавтам в космосе.

Мы также могли бы создать сельскохозяйственные культуры, устойчивые к воздействию радиоактивного излучения, поскольку экипажам придется выращивать собственную пищу на месте.

Человечеству понадобится гораздо больше исследований, если ученые когда-нибудь дойдут до этой стадии. Но поскольку космическая гонка началась и государства пытаются любой ценой победить друг друга, это лишь вопрос времени, когда дело дойдет и до этого.