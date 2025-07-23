Как работает гибридный беспилотник?

За разработкой стоят четверо студентов факультета прикладной промышленной электроники Ольборгского университета в Дании – Андрей Копаци, Павел Ковальчик, Кшиштоф Сероцки и Николай Дзвигало. В их видео дрон взлетает возле бассейна, погружается под воду, несколько секунд маневрирует на глубине, а потом так же легко вылетает из воды и продолжает полет, пишет 24 Канал со ссылкой на LiveScience.

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Ключом к такой универсальности стала технология винтов с переменным шагом. В отличие от обычных дронов, лопасти этого аппарата могут менять свой угол наклона. Это позволяет адаптировать тягу к плотности среды: для разреженного воздуха нужен один угол, а для значительно более плотной воды – другой. Корпус и винты беспилотника изготовлены с помощью 3D-печати.

Демонстрация возможностей гибридного БПЛА: видео

По словам разработчиков, создание такого воздушно-подводного аппарата является значительным шагом вперед в робототехнике. Однако, идея не является абсолютно новой. Похожие прототипы создавали и раньше: например, исследователи из Университета Ратгерса в США в 2015 году, а также китайские ученые, которые представили свои разработки в 2023 году. Другие проекты, например китайский TJ-FlyingFish, используют поворотные движущие установки для переключения между средами и могут находиться под водой до 40 минут.

Пока ничего неизвестно о возможной коммерциализации технологии.