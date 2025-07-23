Як працює гібридний безпілотник?

За розробкою стоять четверо студентів факультету прикладної промислової електроніки Ольборзького університету в Данії – Андрей Копаці, Павел Ковальчик, Кшиштоф Сєроцкі та Міколай Дзвігало. У їхньому відео дрон злітає біля басейну, занурюється під воду, кілька секунд маневрує на глибині, а потім так само легко вилітає з води й продовжує політ, пише 24 Канал з посиланням на LiveScience.

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Ключем до такої універсальності стала технологія гвинтів зі змінним кроком. На відміну від звичайних дронів, лопаті цього апарата можуть змінювати свій кут нахилу. Це дозволяє адаптувати тягу до щільності середовища: для розрідженого повітря потрібен один кут, а для значно щільнішої води – інший. Корпус та гвинти безпілотника виготовлені за допомогою 3D-друку.

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За словами розробників, створення такого повітряно-підводного апарата є значним кроком уперед у робототехніці. Проте, ідея не є абсолютно новою. Схожі прототипи створювали й раніше: наприклад, дослідники з Університету Ратгерса в США у 2015 році, а також китайські вчені, які представили свої розробки у 2023 році. Інші проєкти, як-от китайський TJ-FlyingFish, використовують поворотні рушійні установки для перемикання між середовищами та можуть перебувати під водою до 40 хвилин.

Наразі нічого невідомо про можливу комерціалізацію технології.