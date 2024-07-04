Этот очень дорогой электрический гиперкар как будто сошел с фильмов о Бэтмене

Производитель электрических гиперкаров Hispano Suiza объявил, что приедет на Гудвудский фестиваль скорости в этом месяце, чтобы продемонстрировать новые автомобили. Среди них будет новейшая модель Carmen Sagrera, оснащенная четырьмя электродвигателями общей мощностью 1114 лошадиных сил. Но вы только посмотрите на этот дизайн!

Детали

Hispano Suiza – испанская компания с более чем столетним опытом. Основанная в 1904 году, она получила выдающуюся репутацию благодаря производству роскошных автомобилей, авиационных двигателей, грузовиков и оружия в начале и в середине 1900-х. В последние годы бренд возродился, сосредоточившись на полностью электрических гиперкарах, которые обеспечивают уникальную производительность.

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В 2019 году Hispano Suiza выпустила модель Carmen, которую собрали в количестве всего 24 экземпляров, каждый из которых имел свои уникальные особенности – нет двух одинаковых.

На бис Hispano Suiza выпустила еще более эксклюзивный Carmen Boulogne. Было построено всего пять экземпляров, и один из них был доставлен клиенту в США в 2023 году. Сейчас он является одним из самых дорогих электрических автомобилей на планете.

В завершение Hispano Suiza в феврале прошлого года тизерила третий гиперкар под названием Carmen Sagrera. Тогда мы лишь мельком мельком увидели небольшую часть кузова, но получили полную картину в июне, когда автопроизводитель официально показал новый автомобиль перед публикой в Барселоне.

Позже в этом месяце Hispano Suiza планирует впервые представить Carmen Sagrera в Великобритании во время ежегодного фестиваля скорости. Там компания намерена совершить знаменитый подъем на холм на другом своем электрическом гиперкаре, Carmen Boulogne, тогда как модель Sagrera, к сожалению, останется лишь экспонатом для созерцания и не будет показан в действии.

Carmen Sagrera показали на официальных изображениях / Фото Hispano Suiza

На сайте производителя нет большого количества информации об этой машине. Известно, что от 0 до 100 километров в час он разгоняется за 2,6 секунды, весит 1875 килограммов и имеет карбоновые диски. Вероятно, больше информации поступит позже, когда компания представит Carmen Sagrera официально.



Carmen Sagrera / Фото Hispano Suiza



Carmen Sagrera / Фото Hispano Suiza



Carmen Sagrera / Фото Hispano Suiza

Нынешний фестиваль скорости Goodwood состоится 11-14 июля.